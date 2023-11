Vuelo Stgo-Lima debió aterrizar de emergencia en Arica tras problemas de salud de pasajero

165 pasajeros que salieron en un vuelo de la aerolínea Latam desde Santiago de Chile con conexión a Lima, Perú, debieron aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Arica, puesto que un pasajero presentó problemas de salud.

Natalia Bozzo, una de las personas que iba en este vuelo, dijo a BioBioChile que todos los pasajeros tenían conexión con Lima, pero con distintos destinos. Por ejemplo, ella se dirigía a Cancún, México, para disfrutar de unas vacaciones.

En este vuelo, además, iba gente con destino a La Habana (Cuba) y a Punta Cana (República Dominicana).

“En la mitad del vuelo un señor se sintió mal, y tuvimos que aterrizar de emergencia en Arica, y en Arica el Aeropuerto está cerrado. Entonces, no nos van a mover hasta las ocho de la noche. No hay gente de Latam, hay funcionarios del aeropuerto que no te dicen nada, porque no saben, no es responsabilidad de ellos”, comentó Bozzo.

Incluso mencionó que el avión en el que venían se devolvió a Santiago, por lo que de Latam “no hay nadie”.

Esta pasajera señala además que los “pasajeros cubanos no pueden entrar a Lima. Nosotros legalmente ya salimos de Chile, porque pasamos por Policía Internacional y seguimos en Chile, no sé qué pasa con eso”.

Dentro de este vuelo, el cual aterrizó a las 9 de la mañana en Arica, iba una mujer que se casaba mañana en Cuba, y según menciona Natalia, “el próximo vuelo a La Habana es el jueves. Entonces, los cubanos sí que están en problemas”.

“Todos los pasajeros que están acá hacían escala en Lima, nadie tenía destino final Lima. Entonces, están todos desesperados con sus reservas de hotel en Cancún, Punta Cana y La Habana”, mencionó Bozzo.

Sin embargo, comentó que desde el Aeropuerto les dijeron que Latam “está organizando todos los vuelos y todas las conexiones. Ahora nos van a llevar a un hotel para esperar hasta las ocho y también nos pasarían hotel en Lima. Latam sí está respondiendo”.

Fresia, una pasajera que también resultó afectada por esta situación y que se comunicó con La Radio, dijo que en este vuelo iban personas adultas mayores y en silla de ruedas.

Así también señaló que llamaron al Call Center de la aerolínea, desde donde les dijeron que no sabían que este avión había aterrizado de emergencia, hasta ese minuto.

Fuentes de La Radio informaron que el Aeropuerto de Arica estará cerrado hasta las 19:00 horas por arreglos en pista, pero que es un tema netamente del concesionario.

En tanto, ya se está moviendo a los pasajeros a hoteles y toda esta situación es un hecho ajeno a la voluntad de la aerolínea Latam.