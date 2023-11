Diversos cuestionamientos ha generado el nombramiento de María Elena Leiva Carvajal como la nueva notaria titular de la Primera Notaría de San Miguel, con asiento en Lo Espejo, por lo que el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, salió a aclarar esta situación.

Recordemos que la abogada es hermana del diputado socialista, Raúl Leiva, y también del influyente notario Francisco Leiva Carvajal.

Además, tras lo revelado por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, la bancada de diputados del Partido Republicano presentará un proyecto de ley para prohibir que notarios asignados tengan una relación familiar con políticos.

En conversación con ADN Hoy, Gajardo precisó que están “reformando el sistema de notarios”.

“Se encuentra vigente el plazo para presentar indicaciones. (El proyecto) se encuentra en segundo trámite, en el Senado, y dentro de las indicaciones que presentará el Ejecutivo tiene que ver con una relativa al sistema de nombramiento, que actualmente el Ejecutivo tiene participación cuando lo nombra, pero no en la elaboración de las ternas. Hemos planteado que sea un sistema parecido al de la Alta Dirección Pública para que el nombramiento sea lo más transparente posible”, explicó Gajardo.

Cabe mencionar que María Elena Leiva Carvajal es abogada de la Universidad de Las Américas, que se tituló, según la página web del Poder Judicial, en octubre de 2020. Desde noviembre de 2020 ocupaba el cargo de notario interino de la Primera Notaría de San Miguel, con asiento en la comuna de Lo Espejo.

Nueva notaria en la Primera Notaría de Lo Espejo

Luego de tres años en el cargo, la Corte de Apelaciones de San Miguel la colocó séptima en el ranking de 10 candidatos para el puesto, e incluso en última instancia empató con Hernán Herrera Arados.

No obstante, según Gajardo, hubo una decisión de último minuto.

En concreto, el Ejecutivo recibió la terna de la Corte donde estaba su nombre; de las otras dos personas, una estaba en otra ciudad y la otra desistió del concurso.

“La única persona elegible en la terna enviada por la Corte de Apelaciones es la que se escogió. Por esas razones se da su nombramiento. Entendemos que las tres personas en la terna son elegibles; la Corte de Apelaciones hace el concurso, puntúan, ranquean, ven inhabilidades, incompatibilidades. Nosotros tenemos que nombrar a alguna persona establecida en la terna de la Corte de Apelaciones en la notaría”, indicó la autoridad.

El subsecretario también se refirió a otro punto que ocurre bastante en estos casos, que se relacionaría a la localización. “En muchas de las localidades tenemos esos problemas, que las personas que nos envían de la terna, como son nombradas en otros lugares, como capitales regionales o provinciales, y lamentablemente mucha gente desiste de esas ternas. Es uno de los problemas que tenemos, nos quedamos sin posibilidad de elección en la terna que nos envían”, detalló.

A juicio de Gajardo, la reforma debería establecer “al principio reglas claras de inhabilidad, de incompatibilidad. Y hoy esas reglas no existen cuando la Corte hace el concurso, no necesariamente existe o las que hay no consideran que sea pariente de un parlamentario. Eventualmente, hay que incorporarlo en la reforma”.

En esta línea, el subsecretario manifestó que hasta el próximo jueves 9 de noviembre se pueden presentar indicaciones, las que “serán importantes en materia de nombramiento”.