Fuera del presupuesto: Jefe del Cuerpo Socorro Andino dice que necesitaría $45 millones por delegación

Fue en 1949 que se fundó el Cuerpo de Socorro Andino, organización conformada por un grupo de voluntarios que busca y rescata a personas en zonas de montaña y de difícil acceso. Para lograr el objetivo se preparan y estudian, ya que el trabajo que desarrollan no puede tener errores al tratarse de salvar vidas.

Hasta 2019 recibían financiamiento directo del Ejecutivo a través de la ley de presupuesto, en la glosa correspondiente a la entonces Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), y que cambió después de casi una década de debate a Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El jefe nacional de la organización, Felipe Silva, explicó a Radio Bío Bío que “en ese tiempo, la jefa nacional no rindió adecuadamente ciertos montos por un desconocimiento técnico” y eso hizo que para el 2020 tuvieran una deuda “por montos que fueron gastados, pero rechazados”.

Cuando Silva asumió el cargo rindió lo que faltaba y en 2020 seguían contemplados en la ley, pero por pandemia se redujo a todos los servicios y el Cuerpo de Socorro Andino todavía debía “5 millones aproximadamente que terminamos de restituir el 2021 con el último vehículo que hubo que vender. Por eso, para el 2021 ya no estábamos en la ley, fue un procedimiento técnico”, indicó.

Este año, según Silva, estaba acordado de que regresarían a ser parte de la glosa del Senapred. Pero en julio todo cambió.

-¿Qué sucedió con Senapred?

Estuvo la voluntad de la autoridad de Senapred de continuar con el convenio. Acá el tema es otro, hubo un problema de mala gestión de sus trabajadores al momento de traspasar al nuevo director la información.

-¿Cuál fue la mala gestión?

El nuevo director no se enteró de nuestro presupuesto, entonces no lo incluyó. Presupuesto que había sido trabajado por sus mismos funcionarios. Ellos mismos nos propusieron que sería bueno contar con personal pagado, eso es un ítem que es adicional a lo que habíamos tenido antes. Nosotros teníamos la ilusión hecha por ellos, por una promesa de que íbamos a ser parte del presupuesto. Hasta que asume el nuevo director y me dice que nadie le dijo que era así. Es fome y frustrante pensar que estaba la voluntad.

-¿Qué buscan ustedes?

Nosotros buscamos justicia, no tenemos la culpa de los problemas internos que su organismo pueda tener. Hacemos nuestro trabajo voluntariamente, gratuitamente para la gente y creemos que es justo que podamos ser financiados porque nuestra institución es patrimonio de Chile. Que hoy día el discurso sea otro es lamentable. Nosotros no vamos a dejar de ayudar a la gente y que rico sería que esa ayuda también venga por parte del Estado.

Sin presupuesto

-Si ustedes no son reincorporados al presupuesto ¿se corre el riesgo que el Cuerpo de Socorro Andino desaparezca?

Con toda la campaña que hicimos, hemos recibido mucho apoyo de la gente y eso nos da bastante fuerza y convicción para seguir aportando. Los rescates hoy día los sustentan los voluntarios, ponen dinero de su bolsillo para que aquella persona que se accidente pueda ser rescatada lo antes posible. Entonces si eso sigue sucediendo, nosotros no vamos a dejar de existir en ningún caso. Se nos hace bastante difícil y vamos a seguir ayudando porque es lo que nos mueve, es nuestro fin.

-¿Han pensado buscar recursos a través de otra entidad pública?

Lo que es posible es presentar proyectos en los gobiernos regionales. Nos fue a visitar el gobernador de la Metropolitana, Claudio Orrego, y se ofreció a financiarnos. Nos preguntó derechamente que necesitábamos para Santiago y le dijimos que un vehículo nuevo porque estamos saliendo 2 o 3 veces a la semana y también renovar equipo. (…) Estamos a la espera de esa promesa para ir avanzando en esa línea. Pero no es lo ideal, tuvimos un presupuesto que vino desde el Ejecutivo por más de 10 años, históricamente hemos tenido financiamiento de todos los gobiernos. Ya sea por otro tipo de formas, pero siempre hemos estado con ellos, es primera vez que nos ocurre esto.

Diferencia con el GOPE

-¿Cuál es la diferencia de ustedes con el GOPE?

Sencillamente por cobertura. GOPE debe tener probablemente un equipo o dos y hay fines de semanas que pueden ocurrir 5 o 6 emergencias donde estamos todos en terreno. Si GOPE fueran los únicos que salieran no darían la cobertura completa. La idea no es desvestir un santo para vestir a otro. La idea es fortalecer un sistema completo, tenemos muy buena relación con GOPE, con bomberos y FACH. Juntos nos complementamos en todos los sentidos. Entonces más allá de señalar o competir porque ellos sí y nosotros no, el llamado nuestro es a fortalecer un sistema completo. Todos cubrimos una gran parte de la cantidad de emergencias que ocurren en la montaña y si un equipo dejara de existir, ciertamente no atenderíamos al 100%.

-¿Cuál es el valor agregado que tienen ustedes frente al GOPE?

El valor agregado que tenemos nosotros es que somos montañistas. Si bien puede existir la formación, nosotros estamos 24-7 en la montaña y entendiendo cómo es la emergencia en sí. Finalmente las emergencias nos llegan directamente a nuestro número de emergencia. Si hoy día con el presupuesto enorme que tiene Carabineros no es completamente eficiente, es complejo pensar que seguir invirtiendo en ellos pudiera ser más eficiente. Todos tenemos ciertas cualidades que nos diferencian y nos potenciamos. Nosotros somos un sistema completo y juntos hemos trabajado bastante bien hasta ahora. Invertir más en ellos es desvestir a un santo para vestir a otro.

Dinero necesario

-¿Cuáles son los requisitos para ser parte del Cuerpo de Socorro Andino?

Lo fundamental es que tengan experiencia en montaña y tiempo. Sobre todo tiempo, esto es un voluntariado, se hace un servicio a la comunidad y pese a que es un voluntariado nosotros te exigimos como si estuvieras contratado. Un horario bien riguroso, entrenamiento, capacitación que nosotros proveemos. La experiencia, el tiempo y las ganas de ayudar son fundamentales sobre todas las cosas.

-¿Es un símil a lo que se requiere para ser bombero?

Exacto. Es un símil.

-¿Qué tipo de capacitación se realizan?

Tenemos una malla bien extensa. Desde los básicos en la montaña, como caminar en la montaña, como orientarse, a lo específico de trauma, primeros auxilios, tipo de transporte, algunas cosas normativas. Es una malla bien variada.

-¿Cuánto dinero se necesita para que un aspirante a voluntario esté capacitado para salir a ayudar a una persona?

Es complejo porque hoy en día son los mismos voluntarios que están haciendo parte de las capacitaciones. Pero el último convenio que se tuvo con Onemi invertía 5 millones al año por una delegación. Y eso es insuficiente, no alcanza a cubrir el ideal, es un mínimo que es lo que se prioriza.

-¿Cuánto sería el monto ideal para hacer todo?

Lo mismo que recibe una compañía de bomberos por presupuesto que serían aproximadamente 45 millones. Eso cubre el gasto completo de una delegación. Se componen entre 20 y 50 personas.(…) Para invertir solo en vestimenta para un rescatista son 2 millones de pesos aproximadamente. Sin contemplar que hay que ir renovando las camillas una o dos veces al año porque se van dañando. Sobre todo en Metropolitana porque se van rompiendo y hay equipo que si o si se tiene que dar de baja cada cierta cantidad de tiempo independiente si lo usaste o no. Por normativa los textiles no duran más de cinco años y todo lo que es metálico tiene un máximo de diez años.

-¿Cómo lo hacen actualmente?

Esos equipos los aportan los voluntarios mismos. Pone su equipo personal a disposición de una persona que se accidentó en la montaña. Eso es bastante lamentable entendiendo que no somos la única institución que hace rescate en montaña, lo hace bomberos, GOPE y FACh, sin embargo todas esas organizaciones hoy día reciben recursos públicos y sería ideal que la cancha se nivelara y que se pudiera fortalecer el sistema completo, porque somos los únicos y hacemos un gran aporte al atender emergencias anuales.

Socorro Andino

-¿Cuál es la misión del cuerpo socorro andino?

La misión es atender la búsqueda y rescate de personas independiente de su condición o nacionalidad que le ocurra en algún punto del territorio nacional. Particularmente en las zonas montañosas.

-¿En qué zonas del país están hoy presente?

Hoy día tenemos presencia en 10 regiones. En Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins, Ñuble, Bío Bío, La Araucanía, Los Lagos y Magallanes.

-¿Cuáles son las regiones donde tienen más operativos?

Es variable dependiendo del año. Podría destacar Atacama y Metropolitana que es la que tiene más operativos al año, ronda entre los 70-80 anuales. Le siguen Los Lagos y Ñuble que tienen en promedio 20 emergencias por año.

-¿Tienen proyectado crecer?

Nuestra proyección es tener cobertura nacional. Ya estamos en mira de poder constituir otra delegación en Aysén y en el Maule.

-¿Cuántos operativos hacen al año?

Tenemos las cifras de 2022. Ese año se hicieron 175 operativos a nivel nacional. 75 en la Metropolitana, 19 o 20 en Los Lagos, 20-24 en Ñuble, 19 en Atacama, etc. Tenemos esa estadística super detallada.