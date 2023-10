El senador Ricardo Lagos Weber se refirió a la actualidad del proceso constitucional y las posibilidad de que termine con un nuevo fracaso, como ocurrió con el proyecto que nació en 2019 y culminó sin éxito en 2022.

En medio de un semestre cargado de efemérides políticas y debates acalorados, el senador del Partido Por la Democracia, analizó las definiciones de este segundo desafío por una nueva Constitución, las lecciones a cuatro años del estallido social y los 35 años del triunfo del “No”.

“Nos propusimos sacar una nueva Constitución y se fracasó miserablemente. Esa cuenta la estamos pagando hasta el día de hoy”, aseguró el parlamentario en entrevista realizada por el canal del Senado, explicando que el primer proceso gatilló todo lo que ha venido después.

“Estamos ad portas de pasar al libro de récords del mundo, rechazando dos veces una Constitución”, agregó deslizando que aún espera flexibilidad entre las partes. “Hay una ventana de oportunidad de poder llegar a un entendimiento, de lo contrario vamos a tener una Constitución que es un retroceso para Chile”.

Para Lagos Weber, “el proceso pasado fracasó porque impuso una mirada de Chile, completa y excluyó a un sector de conversaciones. Se pasó manija y algunos hicimos ver ese tema en junio del año pasado -el plebiscito fue en septiembre- proponiendo que aprobáramos el texto y le hiciéramos una serie de modificaciones. Nuestro propio sector no estuvo de acuerdo hasta agosto, para firmar a regañadientes un papel. Y así nos fue”.

“Se farreó ese proceso y ahora veo un sector de la derecha que quiere como devolver la mano en eso. Este empate –hablando en temas futbolísticos- no nos clasifica. No porque la vez pasada se hicieron cosas que no fueron adecuadas, justifica que te lo hagan ahora. Con este empate, pierde Chile y no clasificamos a nada. El empate no nos sirve, hay que llegar a un entendimiento ahora”, resumió.

Lagos Weber también se refirió a las diferentes conmemoraciones que se han registrado durante los últimos meses, como la de los 50 años del golpe de Estado de 1973 y los 35 años del triunfo del “No” en el plebiscito de 1988 y los cuatro años tras el estallido social de 2019 que se vivirán en pocos días.

Para el senador PPD hablar de “unidad” o de “épica”, entonces y ahora, tiene matices muy diferentes.

“El de 1988 fue un triunfo de la movilización ciudadana, de la unidad –de toda una oposición-, de perder el miedo, de organizarse en todo Chile. Ir a convencer a los chilenos que votar no iba a ser un drama (…) Tal vez es más fácil aglutinarse para enfrentar una dictadura que hacerlo hoy para ponerte de acuerdo en una reforma de pensiones”, admitió.

A propósito de los 50 años del golpe y el plebiscito tras 17 años, Lagos Weber reconoció que, al mirar atrás “hay sectores que les ha costado relevar la importancia que tuvo la épica del 5 de octubre de la ciudadanía (…) En cambio, lo del 18 de octubre de 2019 que más bien fue una señal muy potente de descontento”.