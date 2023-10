La diputada Mercedes Bulnes, independiente e integrante de la bancada del Frente Amplio, rechazó el cuestionario enviado por la Comisión Investigadora Especial del denominado Caso Convenios al presidente Gabriel Boric.

Esto, recordemos, para tener conocimiento del accionar del Gobierno en el contexto de los posibles casos de corrupción que se investigan.

Destacando que votó en contra, la diputada Bulnes aseguró que “el cuestionario es abiertamente inconstitucional” y, según dijo, opuesto a lo que dice la Constitución.

Esto porque “el Presidente de la República se relaciona con el Congreso a través de sus ministros (…) no existe la posibilidad de enviarle un oficio con preguntas”.

Según argumentó, “se intentó justificar con el derecho a petición”, pero dicha acción no responde a la “posibilidad de que una comisión investigadora interrogue al Presidente de la República con preguntas predeterminadas, ni que le pida información”.

Caso Convenios: “No es un intento de blindar al Presidente…”

Además de lo anterior, la parlamentaria oficialista dijo haber conversado con el secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Landero, para pedir opinión que -según dijo- será enviada prontamente.

“Si bien existen dos precedentes en que sea han mandado estos oficios en el pasado, ningún Presidente ha contestado este cuestionario, ¿por qué? Simplemente porque es inconstitucional la posibilidad de hacerlo”, dijo.

En esa línea, comentó que “los parlamentarios, como cualquier persona de este país, está sujeto a la ley. Por lo tanto, no podemos hacer lo que la Constitución y la ley nos prohíbe. No podemos pretender forzar facultades que no tenemos, simplemente por capricho o porque nos da la gana”.

“No es un intento de blindar al Presidente, para nada, es simplemente el cumplimiento de la ley. Yo no estoy disponible para hacer peticiones o para decir cosas que estén fuera de la ley”, sostuvo Bulnes.

Finalmente, concluyó que “esto que es tratar de hacer un punto político y qué se yo, no tiene sentido. No podemos forzar lo que no tenemos derecho a hacer”.