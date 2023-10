Esta jornada de lunes, desde la Comisión Investigadora Especial del denominado Caso Convenios se envió un cuestionario al presidente Gabriel Boric y también al exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Lo anterior, pese al rechazo de dos diputadas oficialistas –Mercedes Bulnes (CS) y Ericka Ñanco (RD)– además de su de oposición, Juan Fuenzalida (UDI).

Las interrogantes enviadas a través de dos documentos distintos buscan tener conocimiento del accionar del Gobierno en el contexto de los posibles casos de corrupción. Esto, para “elaborar conclusiones de forma responsable”.

Recordemos que dicha comisión se conformó casi dos meses después de que estallara el llamado Caso Convenios y está integrada por cinco diputados oficialistas y ocho de oposición.

1. ¿Cuántos militantes de Revolución Democrática que prestaron servicio para Democracia Viva siguen en cargos designados por usted y cuáles son los motivos para sostenerlos en estos?

2. ¿Qué medidas ha adoptado su Gobierno para asegurar que esta crisis no afecte el proceso de ejecución presupuestaria en Regiones?

3. ¿Por qué motivo se ha demorado el nombramiento de consejeros del consejo de auditoría interna general de gobierno?

4. ¿Cuáles son las razones para explicar el lento nombramiento de integrantes de dicho consejo’

5. ¿Cuáles fueron los criterios que tuvieron a la vista para el Nombramiento del Seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, sr. Carlos Contreras y quien intercedió para su nombramiento?

6. ¿Tiene usted conocimiento sobre el problema político que ha generado a nivel nacional la instalación de los Gabinetes Regionales y la falta de experiencia de quienes ejercen algunas seremias?

7. ¿Qué medidas legislativas ha adoptado para impedir que vuelvan a ocurrir casos como el de Democracia Viva?

8. Señale día y si es posible hora en la que se enteró de los hechos constitutivos del denominado caso “Democracia Viva” y/o de la participación de funcionarios gubernamentales y militantes de Revolución Democrática en las transferencias a dicha organización privada.

9. Señale si al ser informado de los hechos preguntó quién más estaba al tanto de los mismos, y de ser así, señale quiénes los conocían en ese caso.

10. Señale la persona que le comunicó la existencia de las transferencias a la fundación Democracia Viva, exactamente en qué lugar se encontraba y quiénes acompañaban tanto a quien le comunicó la noticia como a Su Excelencia.

11. Señale las medidas adoptadas inmediatamente de conocido el caso “Democracia Viva” precisando cuánto tiempo transcurrió entre el conocimiento de los hechos y la adopción de medidas, individualizando a quién se solicitaron dichas medidas.

12. Señale si usted conoce o ha tenido antecedentes que dirigentes del partido político Revolución Democrática y particularmente su entonces Presidente o la diputada Catalina Pérez conocían de las transferencias con anterioridad al mes de junio del presente año.

13. Señala los motivos por los cuales se removió de su cargo a doña Tatiana Rojas, ex Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, y si mantuvo alguna conversación con ella durante el mes de junio en relación al caso “Democracia Viva”. De ser ello efectivo, entregar detalles de dicha conversación.

14. Señalar si existe alguna autocrítica de su parte respecto a la aparente participación de funcionarios de exclusiva confianza en los casos de corrupción y sus dichos de poner “las manos al fuego por ellos” considerando como han evolucionado los hechos.

15. Señale cuál fue la participación del jefe de asesores de la presidencia, don Miguel Crispi, y de su jefe de gabinete, don Carlos Durán, tanto en la toma de conocimiento y/o investigación de los hechos constitutivos del caso “Democracia Viva”, y qué medidas adoptaron una vez confirmados los hechos.

16. Señale si ha tomado contacto con el Presidente del Consejo de Defensa del Estado para la interposición de querellas. Precise el número y el contenido de dichas comunicaciones, o si sus pretensiones judiciales fueron comunicadas por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos u otro funcionario público. Explique por qué el Gobierno no deduce querellas en el caso y las razones que le han comunicado desde el Consejo de Defensa del estado para no hacerlo. Señale si ha recibido requerimientos (formales/informales) para no impulsar causas penales en contra de los responsables, y en caso de ser efectivo, de quién en particular.

17. Señale cuándo se entera de las directrices entregadas a los órganos de la Administración del Estado por parte del Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno en relación a la reportabilidad de transferencias de recursos públicos a terceros. Precise las acciones adoptadas por la Presidencia y quiénes le comunicaron la medida. Señale por qué no ha nombrado los integrantes de este Consejo y por qué no ha sesionado. Señale si dispuso sumarios o procedimientos disciplinarios para perseguir responsabilidades por incumplimientos de las normas que regulan el accionar del Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno.