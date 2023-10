El diputado del Partido de la Gente (PDG), Rubén Oyarzo, calificó como una “falta de respeto” la ausencia de Miguel Crispi en la Comisión Especial Investigadora (CEI) por el Caso Convenios y denunció “defensas corporativas” tras la negativa para enviar un cuestionario al expresidente Sebastián Piñera.

El parlamentario e integrante de la CEI, cuestionó que el jefe del Segundo Piso de La Moneda no se presentara a la citación que se le hizo, en el marco de su vínculo con la fundación ProCultura.

A juicio del parlamentario, “me parece una falta de respeto, que no corresponde que, lamentablemente, al parecer, solamente quieren bloquear la investigación de la Cámara de Diputados”.

Cabe destacar que debido a su ausencia, se podría recurrir ante la Contraloría, dado que en su calidad de funcionario público, es obligatorio asistir cuando se le cita a este tipo de instancias. No obstante, el exsubsecretario de Desarrollo Social, envió sus excusas precisamente para evitar alguna eventual sanción administrativa.

Oyrazo critica ausencia de Crispi a Comisión por Caso Convenios

En ese sentido, el diputado Oyarzo reveló que “el señor Crispi envió las excusas el día de hoy a las 11:20 de la mañana, es decir, 20 minutos posterior a que haya iniciado la Comisión”.

“Creo que es una falta de respeto, un acto que no corresponde y que merece las mayores sanciones. De hecho, solicité en la Comisión que se enviara a Contraloría estos antecedentes porque no corresponde que un funcionario público que por obligación debe asistir a la Comisión, ya que fue citado ampliamente por mayoría de todos los diputados de distintos sectores políticos, ni siquiera envió las excusas y no se presentó”, fustigó.

Asimismo, recalcó que dichos antecedentes “igual se puede enviar a Contraloría porque está obligado, como funcionario público, a asistir a la Comisión si fue citado por todos los diputados”, exponiéndose a sanciones administrativas.

Sin embargo, sostuvo que “me parece que es más allá, porque aquí hay que ir en pro de la transparencia hacia la ciudadanía y contra la corrupción. Y al parecer, están bloqueando el trabajo que estamos haciendo los parlamentarios en el Caso Convenios y el Caso Fundaciones”.

Oyarzo critica “defensas corporativas” por cuestionario a Piñera

Sobre los avances de la Comisión, el diputado Oyarzo destacó que se aprobó enviar un cuestionario al presidente Gabriel Boric y además se aprobó un cuestionario para el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Según explicó, “estábamos todos los diputados, podíamos hacer las preguntas; sin embargo, no muchos participaron”.

Además, quiso también “destacar que existió, en la Comisión, defensas corporativas y se negó un cuestionario al expresidente Sebastián Piñera”.

Por esta razón, recalcó que “creo que aquí no corresponde porque aquí todos deberíamos trabajar en pro de la transparencia, en contra de la corrupción, que ya, lo dijo el contralor, aquí hay actos de corrupción y tenemos que hacernos cargos nosotros, la clase política, y no podemos hacernos los desentendidos”.