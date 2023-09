Durante el transcurso de la presente semana se viralizó la convocatoria para manifestar apoyo al Presidente Gabriel Boric en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda.

Mientras algunas agrupaciones confirmaban su presencia, desde el Ejecutivo dijeron desconocer el evento.

Al mimso tiempo, Carabineros afinó un despliegue alrrededor de la Casa de Gobierno, ya que también se anunció una convocatoria en contra del Mandatario, por parte del denomidano Team Patriota.

Así, cerca de las 10:00 horas, comenzaron a reunirse personas frente a La Moneda, para cerca del medio día sumar cerca de 2 mil asistentes. Por su parte, el grupo comandado por “Pancho Malo”, convocó una centena de asistentes.

A eso de las 12:00 horas, Gabriel Boric se asimó al balcón de su despacho, para luego bajar hasta la Plaza de la Constitución y agradecer a los que respondieron a la convocatoria.

Mi pequeña altura no me permite darles mejor perspectiva, pero 2 horas después aquí #seguimos 👏 Mi grito favorito hasta el momento: "Gabriel, Gabriel, qué tiene Gabriel, que toda la derecha no puede con él" ❤️🌱 Bonus: "Sepu, escucha, ándate a la chucha"😂 #BoricEstamosContigo pic.twitter.com/fXIsbyaXWt

— Francisca Solar (@FranSolar) September 30, 2023