Este sábado se desarrolló una manifestación en favor del presidente de la República, Gabriel Boric, en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda.

La concentración, convocada a las 10:00 horas, fue promovida por el colectivo ‘Unidos por Boric’ y contó con la adhesión de los partidos de Apruebo Dignidad, quienes llamaron a sus militantes a asistir.

Cerca del mediodía, el mandatario salió al balcón a saludar a las personas que se congregaron en el lugar, y luego bajó a dar un discurso.

“Nosotros no podemos olvidarlo, venimos también de la organización social, venimos de las marchas y lo que estamos impulsado hoy día no se resuelve solamente en los salones de la alta política profesional, sino que se defiende también movilizándose”, aseguró el jefe de Estado.

“Conscientes de que falta mucho por avanzar, estamos orgullosos de lo que hemos avanzado hasta ahora”, señaló.

Además, Boric pidió “que esta actividad hermosa no se trate solo de mí, esto no puede ser respecto de una persona”, agregando que “hoy día me toca a mí, mañana será otro u otra. Lo importante, compañeros y compañeras, son las ideas que defendemos”.

Según cifras preliminares, en total fueron cerca de 2 mil personas las que participaron de la actividad.