El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, arremetió en contra del Gobierno acusándolo de estar detrás de la idea de ingresar el anteproyecto presentado por la Comisión de Expertos al Congreso, y votarlo en caso de que la propuesta del Consejo Constitucional sea rechazada en el Plebiscito de diciembre.

Recordemos que el diputado socialista, Jaime Naranjo, afirmó este lunes que con su colega Juan Santana estudian la posibilidad de presentar el ante proyecto de la Comisión de Expertos como proyecto al Congreso, si el segundo proceso constitucional fracasa.

Al respecto, el líder de los Republicanos, el excandidato presidencial José Antonio Kast, apuntó al Gobierno, a quien acusó de estar detrás de la idea.

“Al parecer, el gobierno de Gabriel Boric, a través de sus parlamentarios, ya decidió ingresar el anteproyecto de los expertos como reforma constitucional al Congreso”, señaló en la red social X (antes Twitter).

“Quieren anular por secretaria al Consejo Constitucional, elegido por más de 12 millones de chilenos”, acusó Kast.

No obstante, desde el Partido Socialista, su presidenta, Paulina Vodanovic, descartó esta posibilidad, ya que si bien reconoció que la idea fue presentada por parlamentarios de su conglomerado, fue realizada a título personal, no como colectividad.

“Dos parlamentarios nuestros, por iniciativa propia e inconsulta, anunciaron o dieron la idea de que podría presentarse el proyecto experto a la discusión parlamentaria y eso no lo hemos jamás discutido en las instancias regulares del partido y creemos que además constituye un agravio a la labor que están haciendo los consejeros constitucionales del Partido Socialista y todos los demás”, explicó Vodanovic.

“Nosotros hemos sacado una resolución como mesa del partido, una declaración pública para aclarar que el Partido Socialista no tiene un plan B, no estamos trabajando en alternativas y que esto no ha sido jamás siquiera discutido ni en la mesa ni en la comisión política del partido”, agregó la senadora.

Gobierno descartó plan B tras acusación de Kast por Consejo Constitucional

En esa misma línea, la ministra del Interior, Carolina Tohá, desestimó las críticas y afirmó que al Ejecutivo no le interesa discutir con esta colectividad.

Además, sostuvo que el único llamado de La Moneda es a que “se construya un acuerdo” en el Consejo Constitucional y que -por ahora- “no hay plan B”.

“Hay personas que quieren transformar el proceso constitucional en una pelea más de la vida política, el Ejecutivo no quiere eso, sino que el proceso constitucional se separe de esa dinámica del día a día”, aseveró.

“No hay plan B. Una vez que se resuelva por la sociedad que hacemos respecto a esta propuesta, se analizarán otras alternativas. En este momento no tenemos ninguna otra alternativa en preparación”, sentenció.