El Presidente de la República Gabriel Boric valoró la firma, por parte de los expresidentes, del compromiso “Por la democracia, siempre” en vísperas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973, instancia en la que envió un mensaje a Chile Vamos.

Y es que, consultado respecto de si suscribiría la declaración emanada desde el conglomerado de oposición, el Mandatario aseguró que leyó la misiva de Chile Vamos y comentó que “tenemos diferentes interpretaciones históricas respecto de cómo se llega a esto” y que existen miembros de la coalición de derecha “que han dicho persistentemente que sin Allende no hubiese habido Pinochet”.

“Yo me pregunto, honestamente, qué significa eso. Que, si hoy día tuviéramos un Gobierno constitucional, que no les gusta ¿Podría haber otro Pinochet? Yo espero que no y en eso creo que todos debiéramos ser claros”, dijo Gabriel Boric.

De igual manera, el Presidente se refirió a la negativa de los partidos de oposición de no asistir a la ceremonia del 11 de septiembre, advirtiendo que “uno no puede estar rogando permanentemente a partidos políticos democráticos que adhieran a un compromiso tan simple, que fue redactado justamente con la disposición y voluntad de que firmaran todos”.

Además, reveló que planteó a los presidentes de Chile Vamos “que si a ellos les incomodaba participar del acto del 11 de septiembre en La Moneda por los motivos que ellos han dicho, podíamos tener un acto institucional el día anterior en el ex Congreso Nacional solamente con las autoridades. Eso también lo descartaron”.

Palabras que encontraron respuesta en el diputado de Renovación Nacional y uno de los rostros más visibles de Chile Vamos, Diego Schalper, quien aseguró vía Twitter que “la frase inoportuna e incomprensible de Gabriel Boric refuerza nuestra decisión de no asistir -al acto de conmemoración del 11 de septiebre-, porque no tienen ninguna intención de construir reconciliación”. Schalper agregó que “lo grave es que ese día será polarizado por culpa del Gobierno”.

Por otro lado, el Presidente Gabriel Boric valoró la firma del compromiso por parte de los exmandatarios Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet.

“Lo que yo valoro, es que los expresidentes hayan estado disponibles para, pensando en el futuro, tener un compromiso por la democracia, siempre y por el respeto, siempre, irrestricto a los derechos humanos”, dijo Boric.

“Yo espero que, con la firma de los expresidentes, se firme el precedente histórico de la transversalidad que representamos, como parte de las instituciones de Chile, para lo que viene en adelante”, agregó.