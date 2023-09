El presidente Gabriel Boric participó la noche de este jueves en la cena anual de la Sociedad Nacional Minera (Sonami), donde aseguró que Chile será capaz de “liderar la industria del litio en el mundo”.

En un discurso que se extendió por casi 40 minutos, el mandatario comentó que experimentado fuera de Chile la expectativas que hay en torno al litio, y que comentó que el país avanza a “paso firme” para “liderar la industria del litio”.

“Sabemos que hay muchas expectativas en torno a la industria del litio por su inmenso potencial que uno lo ve cuando viaja fuera de Chile, y puedo asegurarles que estamos avanzando a paso firme y seguro en la estrategia que presentamos al país. Hay veces en que no por ir más rápido se llega primero, y en esto que no les quepa duda que nuestro país va a liderar la industria del litio en el mundo”, dijo el mandatario.

En la misma línea, el mandatario indicó que en septiembre se ingresará el proyecto para crear la Empresa Nacional del Litio y la Red de Salares protegidos, para definir los espacios donde la empresa privada podrá actuar.

“Podemos trabajar en conjunto y no me cabe ninguna duda que trabajando en conjunto lo podemos hacer mejor por Chile y por su gente. Y en esto la colaboración público-privada es lo que tiene el centro en la estrategia y esperamos que las empresas se sumen de forma entusiasta a la industria en este esquema, tal como me ha tocado ver y conversar ese entusiasmo con inversionistas extranjeros”, agregó el Presidente.

Reducir tiempos de aprobación de proyectos

Otro punto que fue abordado por el jefe de Estado, se refiere a lo dicho por el presidente de Sonami, Jorge Riesco, sobre las dificultades para levantar nuevos proyectos y quien llamó a una revisión sobre los procesos burocráticos y de permisos.

“Para impulsar la industria minera chilena y mantener su atractivo a nivel global, se requiere una revisión de la burocracia y las regulaciones que permita agilizar los procesos de obtención de permisos sin comprometer la responsabilidad ambiental. No estamos pidiendo que no existan regulaciones, pero éstas deben ser ajustadas y balanceadas”, dijo Riesco.

Por su parte, el presidente Boric indicó que existe un compromiso del Gobierno, desde que se aprobó en mayo la ley de royalty a la minería, de acortar los plazos para la aprobación de proyectos.

Además el mandatario indicó que los permisos temrinan actuando como un “impuesto no declarado”, y que tiene “la convicción de que un Estado fuerte es también un Estado más eficiente”.

“Este año, enviaremos un proyecto de ley de reforma integral a los permisos sectoriales no ambientales y en la misma tramitación del Royalty adquirimos el compromiso explícito de tomar medidas para reducir en un tercio el tiempo de tramitación de permisos para proyectos de inversión minera. También, de manera paralela, estamos impulsando cambios al sistema de evaluación de impacto ambiental con medidas de gestión, con modificaciones a su reglamento y con un proyecto de ley de reforma que ingresará al Congreso a fines del 2023″, explicó Boric.

“Esto no se trata de bajar los estándares, sino hacer que los estándares sean eficientes, racionales y que sean una condición necesaria para el desarrollo”, cerró el mandatario.