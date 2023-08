Un total de 24.711 migrantes irregulares han sido empadronados hasta el 9 de agosto. Este proceso, que se basa en registrar a quienes ingresaron a Chile por pasos no habilitados, lleva un mes de funcionamiento y se extenderá hasta octubre. De los extranjeros que ya cumplieron con esta etapa, un 89% proviene de Venezuela y un 58,9% reside actualmente en la capital.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que más de 24 mil migrantes ya se han empadronado tras un mes desde la puesta en marcha de este mecanismo.

El proceso de empadronamiento biométrico fue anunciado por el presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública del pasado 1 de junio.

Se basa en identificar a las personas extranjeras que hayan ingresado a Chile por pasos no habilitados o eludiendo el control migratorio en la frontera.

En concreto, se registran las huellas y rostro de estas personas en situación irregular. Además, se conoce su nombre, dirección y correo electrónico, entre otros antecedentes, para realizar un control regular por parte del Estado.

En total, se tienen 24.711 migrantes empadronadas hasta el 9 de agosto. “Este proceso va a continuar hasta mediados de octubre y esperamos empadronar a cerca de 200 mil personas”, señaló Monsalve desde Concepción.

Un 89% de migrantes empadronados proviene de Venezuela

La autoridad detalló que del 2018 a la fecha habían ingresado al país más de 164 mil extranjeros de manera irregular.

“No teníamos ningún antecedente. O sea, no conocemos sus nombres, no tenemos registro de sus huellas dactilares, no tenemos registro de su rostro y, por tanto, se transformaba en un problema de seguridad”, explicó.

Para concretar el registro, se puede acceder a la página web destinada para aquello o inscribirse en algunos de los 75 puntos fijos y 10 móviles. “Una buena noticia es que de las personas que han solicitado las entrevistas para empadronarse, el 95% ha cumplido con la cita”, indicó Monsalve.

En cuanto a cifras, a la fecha se han inscrito 212.320 personas para empadronarse, de las cuales un 89% es de nacionalidad venezolana, un 3,5% colombiana y un 1,7% boliviana.

Además, un 58,9% de las personas inscritas reside en la región Metropolitana, un 8,5% en Valparaíso y un 5,1% en Bío Bío.