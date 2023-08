En el contexto del encuentro “Mejor Pensiones para Chile”, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la oposición para ponerse de acuerdo en esta materia. Asimismo, lanzó una indirecta a José Piñera y abordó el Caso Convenios. "En nuestro gobierno no tienen cabida los actos de corrupción", aseguró.

Esta mañana de viernes el presidente Gabriel Boric, junto a otras autoridades y organizaciones de la sociedad civil, participó en el encuentro “Mejor Pensiones para Chile” en Macul, región Metropolitana.

El jefe de Estado aseguró que es necesario contar con “una reforma previsional que entregue pensiones dignas y también que termine con los abusos de las AFP”.

En ese sentido, recordó al impulsor del sistema de administradoras de fondos de pensiones, José Piñera. “Era, según el creador de este sistema, una suerte de Mercedes-Benz. ¿A dónde la viste?”, planteó el presidente Gabriel Boric.

Reforma previsional: el llamado a la oposición por parte del Presidente

El mandatario también hizo una crítica al mundo político, asegurando que la reforma previsional es algo que se está discutiendo hace más de 10 años “y los políticos no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo”.

Ahora, a 10 meses de la actual propuesta presentada por el Ejecutivo, el Presidente Boric indicó que “algunos nos dicen que no hemos querido sentarnos a discutir, que no ha habido suficiente tiempo o que no van a discutir hasta que se vaya tal o cual ministro”.

“Nunca sale el 100% de lo que uno quiere, el arte de la política es ponerse de acuerdo entre quienes piensen distinto, pero poniendo en el centro lo que piensa el bien común de la mayoría de la población no los intereses partidarios, de unos pocos o de los dueños de la AFP”, agregó.

En la misma línea de lo anterior, el jefe de Estado aseguró que desde su gobierno siempre han estado disponible a mejorar a las herramientas y hizo un llamado a la oposición.

“Le pido a la oposición reciprocidad y generosidad pensando en el bien de Chile. Pongámonos de acuerdo ahora (…) y que la reforma de pensiones se vote en el mes de septiembre en la Cámara de Diputados”, dijo desde Macul.

Pacto Fiscal y actos de corrupción

Finalmente, el presidente Gabriel Boric se refirió al recientemente Pacto Fiscal presentado. “Tenemos que pensar en el largo plazo (…) por eso le hemos propuesto a Chile un pacto fiscal que nos permita financiar estos mejores gastos sociales”, explicó.

Agregando que “sabemos que acá no se trata sólo de pedir, tenemos que estar a la altura y tenemos que gastar mejor los recursos también”.

“Por eso, en el Pacto Fiscal que hemos propuesto mejora los estándares de probidad, impulsar medidas para impulsar el crecimiento”, añadió.

Finalmente, sobre las distintas aristas del Caso Convenios, el mandatario sostuvo que “en nuestro gobierno no tienen cabida los actos de corrupción ni el uso ineficiente de los recursos públicos”.

“A los que sean sinvergüenzas les decimos ‘acá no señor’, va a tener que responder ante la justicia y ante la sociedad”, concluyó.