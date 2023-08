Son 91 alcaldes y alcaldesas los que figuran en un listado que está en manos de la fiscal Giovanna Herrera, que aparecen como socios de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares y que prestaron o tendrán que prestar declaración ante funcionarios del OS-7 de Carabineros.

Entre ellos está el jefe comunal de Recoleta, Daniel Jadue, presidente de la organización y quien es investigado por eventuales delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos, en un caso que nació con una autodenuncia de un vendedor de la empresa Best Quality que aseguró que existió una donación irregular al jefe comunal, cuyo paradero habría sido la sede del Partido Comunista en Recoleta.

La diligencia – en la que se requiere el testimonio de las y los alcaldes- busca esclarecer la fecha en que los municipios se unieron a la asociación, el acuerdo del concejo municipal que aprobó esa incorporación, el detalle de los pagos y los servicios que recibieron de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares.

Según señaló La Tercera, los investigadores de la causa se han encontrado con que alcaldes -ya entrevistados- manifiestan no ser parte de Achifarp, lo que ha levantado las sospechas que hayan sido utilizados como palos blancos para la triangulación de dinero fiscal.

Es el caso del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, que fue contactado por funcionarios policiales hace 2 semanas.

Velásquez aseguró que no firmaron ningún convenio con la Asociación Chilena de Farmacias Populares y que, además, se les intentó hacer un cobro de 70 millones de pesos.

“Me llama por teléfono cuando yo asumí alcalde, el alcalde Jadue, diciéndome que tenemos una deuda de 70 millones por el derecho de nombre y todo lo demás. Más la cuota de inscripción y no sé qué más. Pero la verdad es que no teníamos ningún compromiso con ello y que en realidad nosotros no usábamos el nombre de Farmacia Popular, nosotros aquí en Antofagasta se llama Farmacia Comunal”, aseguró Velásquez.

Situación similar fue la que comentó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien se mostró sorprendido por la solicitud de los funcionarios del OS-7 de Carabineros. El jefe comunal comentó que nunca han sido parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares.

“Entonces fue bastante extraño, por supuesto que fui y tuve contacto con el carabinero de Santiago que estaba pidiendo esta diligencia y ahí me informa finalmente que no es primera vez que le pasa a una municipalidad que es sorprendida en un listado sin ser parte. Tuvimos que certificar que nunca hemos sido parte, nunca se ha votado la membresía para haber participado de esta asociación”, comentó Radonich.

Recordemos que la semana pasada se renovó el secreto de la indagatoria, por diligencias pendientes.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, insistió en su inocencia, descartó se formalizado por ahora y acusó una persecución política en su contra.