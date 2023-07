Tras participar en la reunión de los partidos oficialistas, el senador y presidente de Revolución Democrático, Juan Ignacio Latorre, se refirió a los avances en la investigación del caso Convenios.

“Acá hay que investigar todo a fondo, y caiga quien caiga. Probablemente, nos íbamos a encontrar, en otras reparticiones, con problemas similares, ya sea de irregularidades, ilegalidades, posibles escenarios de corrupción”, señaló el legislador.

En esta línea, Latorre dijo que “por eso es importante que el Ministerio Público esté encima, haya fiscales a cargo y pueda discriminar qué es delito, qué no es delito”.

“De los 29 convenios, hay que decir que 22 corresponden a la región de Los Lagos y a la Gobernación de la región de Los Lagos, que es un organismo autónomo del Gobierno (…). Todo quien tenga información, tiene que colaborar tanto con la Contraloría como el Ministerio Público”, precisó el parlamentario.

Democracia Viva

En cuanto al caso Democracia Viva, Latorre aseguró que “sí constituye un escenario de corrupción condenable, por cierto, y que a nosotros como partido nos ha dolido mucho, nos ha golpeado mucho”.

En este escenario, el senador dijo que han expulsado a Daniel Andrade (representante de Democracia Viva), y a Carlos Contreras (exseremi de Vivienda de la región de Antofagasta). “Tenemos suspendida a una diputada de la República, muy relevante para el partido”, agregó.

“El partido decidió querellarse, contratar una abogada penalista para perseguir hasta el final la investigación, colaborar, poner todos los antecedentes a favor de esa investigación”, afirmó el senador.

Fijación de la UDI

En relación al “chantaje político” que acusó la ministra Camila Vallejo respecto de la figura del ministro Giorgio Jackson, Latorre dijo que “cuando vemos la actitud de la UDI, que dice ‘yo no me voy a sentar a la mesa a negociar o a conversar sobre pensiones, o sobre pacto fiscal, mientras no saquen a tal y cual ministro, es un chantaje”.

“Un chantaje irresponsable, no con el gobierno, es un chantaje irresponsable con Chile. Es una mezquindad y una irresponsabilidad política la que está haciendo la UDI y, en mi opinión, se están quedando un poco solos en esa posición”, precisó el presidente de RD.

“A ti te puede caer bien o mal un ministro, pero no por eso vas a tener una fijación respecto a que a tal ministro hay que sacarlo (…)”, agregó Latorre.

Fundaciones

A juicio del senador, “lo que hemos visto con algunas fundaciones, es que ha habido una especie de abuso de esa personalidad jurídica, es decir, fundaciones que tienen un determinado fin, se inscriben con ese determinado fin, pero después terminan haciendo muchas cosas”.

“Es importante no enlodar a toda la sociedad civil, hay muchísimas organizaciones que tienen experiencia de trabajo, que llevan años trabajando en los temas de pobreza, campamentos, desarrollo social, que no por el caso de algunas fundaciones, con poca experiencia, vas a enlodar a todo un sector que mueve una verdadera industria en cuanto a recursos, voluntariado y que tiene convenios con los Estados y con distintos gobiernos (…)”, manifestó Latorre.

Así también dijo que “es un poquito tendencioso el decir acá es un problema de inexperiencia del Frente Amplio, cuando vemos que el caso Democracia Viva podría ser un caso de corrupción. Eso no tiene que ver con inexperiencia, tiene que ver con gente inescrupulosa (…)”.

Proceso constitucional

Respecto a la discusión de las enmiendas del Consejo Constitucional, Latorre dijo que “en nuestra opinión, las enmiendas que ha propuesto el Partido Republicano y algunas con Chile Vamos, son propuestas pasadas para la punta, son propuestas que terminarían hablándole solo a un nicho de su audiencia más conservadora, más de derecha dura”.

“Ponen en riesgo el éxito del proceso constituyente y la posibilidad de boicotear el proceso constituyente”, agregó el legislador.