La subsecretaria de Cultura y Patrimonio, Andrea Gutiérrez, presentó este viernes su renuncia al cargo, la cual será efectiva desde el lunes 31 de julio, tras descubrirse que firmó dos convenios con una ONG en la cual trabajo antes de integrarse al Gobierno.

Gutiérrez trabajó en la Corporación de Desarrollo de Santiago antes de asumir como subsecretaria, pero esta ONG se vio beneficiada de dos convenios con el Ministerio, sin que la autoridad se abstuviera.

“Reconozco que cometí un error, actuando de buena fe y sin intención maliciosa, al firmar dos convenios en los que tenía la obligación legal de abstenerme. Ambos acuerdos fueron con la Corporación de Desarrollo de Santiago, lugar donde trabajé justo antes de asumir mi cargo. Uno de ellos autorizaba el traspaso de fondos por la adjudicación de un concurso público, mientras que el otro se refería a nuestras facultades para realizar convenios de colaboración con diversas entidades”, indicó Gutiérrez en un comunicado.

“Lamentablemente, no me abstuve de participar en ambas situaciones. Quiero enfatizar que este error fue involuntario y de buena fe, y quiero reafirmar que no hubo un mal uso de los recursos públicos”, añade la subsecretaria.

Gutiérrez asumió el 11 de marzo de 2022 en la Subsecretaría de Cultura y Patrimonio, y pese a ser cercana al Frente Amplio y la pareja del presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos, no milita en ningún partido político.

“En virtud de lo acontecido, he tomado la decisión de dejar mi cargo. Lo hago con la certeza y tranquilidad de que todo lo que hemos llevado a cabo fue con el propósito de brindar dignidad a los agentes culturales de nuestro país, reactivar el sector artístico

y cultural, y, sobre todo, poner la cultura y las artes en el centro de la vida de las personas”, cierra la declaración.

Además, esta semana se conoció el Ministerio de Cultura firmó dos convenios por $208 millones con la Asociación Gremial Red de Salas Independientes de Cine de Chile, cuando la representante legal de la organización era Teresita Ugarte, pareja de Pablo Casals, quien hasta abril de 2023 fue jefe de gabinete de Gutiérrez.