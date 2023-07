Ante los diversos mensajes recibidos luego de recibir la llamada del Ministro Jackson, el periodista aseguró que no se dejará intimidar.

Tras la llamada del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, a Gonzalo Feito, el periodista aseguró que ha recibido mensajes con la intención de intimidarlo.

Fue en el programa que conduce en el canal Vive, Sin Filtros, que el ex CQC detalló que diputados, senadores y alcaldes lo han contactado, algunos con la intención de apoyarlo, lo que agradeció.

“Han sido las 24 horas más intensas que he tenido el último tiempo. He tenido una cantidad de mensajes en el teléfono que no se pueden ni imaginar. Llamados telefónicos de la prensa, de diputados, senadores y alcaldes”, comenzó relatando.

A lo que agregó: “Agradezco los mensajes de apoyo, agradezco también muchos mensajes donde me dicen ‘Gonzalo, cuídate por favor, ten cuidado, a veces estas llamadas no son lo que parecen ser”.

Por último, y sin aludir directamente al origen de las llamadas que ha recibido, Feito declaró: “Solamente quiero dejar clara una cosa: si piensan que con este tipo de cosas me van a intimidar, están muy pero muy equivocados”.

La petición de Giorgio Jackson a Gonzalo Feito

Fue durante el episodio de Sin Filtros de este marte que el periodista aseguró haber recibido una llamada del ministro, quien le habría solicitado no hablar de su familia, esto en directa alusión a la relación de su hermana Carmen Gloria con el Caso Convenios.

En ese momento relató: “La conversación que tuvimos hoy la voy a mantener en reserva, la voy a poder decir en cualquier momento porque le pregunté a él (…) y de hecho fue muy claro: ‘Péguenme a mí todo lo que quieran, pero por favor con la familia tratemos que no’”, le habría pedido.