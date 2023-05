Durante la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde se estaba discutiendo el proyecto de sexto retiro, el diputado del Partido de la Gente, Gaspar Rivas, pidió la palabra para criticar y a la vez alabar al diputado y economista argentino, Javier Milei.

En un principio, el parlamentario comenzó a hablar sobre la inflación y dijo que “las causas de la inflación actual que tenemos de 11% no es específicamente los retiros, eso es un efecto marginal y esto no es explicación mía, yo no soy economista, sino de expertos que he escuchado”.

“Las principales causas de la inflación son externas al país incluso, algunas como el aumento del dólar, la famosa guerra ruso-ucraniana de la que tanto se rieron algunos, cuando la citó el presidente de la Cámara, la pandemia (…) y los bonos que representan actualmente la mitad de los retiros, tres retiros que se han hecho”, explicó el legislador.

Fue en ese momento que Rivas hizo referencia, pese a que no estuvo presente durante la exposición de la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, quien está en contra de los retiros, “a una figura que no es de la política chilena”.

Gaspar Rivas trata de “imbécil” a Javier Milei

“Un señor político argentino que para mí constituye una figura nefasta, me refiero al señor Javier Milei, que se ha dedicado desde hace muchos años a pelotudear a media República Argentina, y yo lo considero nefasto”, manifestó el diputado.

En esta línea, Rivas calificó a Milei de “boludo y pelotudo. Además de un imbécil. Estoy repitiendo las mismas palabras que usa el señor Milei cuando se refiere a cualquiera que piensa distinto a él”.

“Lo que sí quiero decir que el señor Milei, que es un boludo, un pelotudo y un imbécil, tiene razón en algo, el Banco Central tiene que arder. Y así como él lo quiere eliminar para instalar, ojalá nunca ocurra desde la Presidencia de la República Argentina, el anarcocapitalismo libertario neoliberal, tiene que arder, desde el otro punto de vista, porque un organismo, por muy autónomo que sea, que le niega la plata a los propios chilenos, a los trabajadores (…) no puede si no arder”, sentenció el parlamentario del PDG, quien ha sido uno de los fieles impulsores de los retiros de los fondos de las AFP.