Gabriel López, un exmiembro de la barra brava de la Universidad de Chile, se refirió a los actos de violencia que se han registrado en los últimos partidos de fútbol y remarcó la necesidad de implementar el diálogo entre todos los actores involucrados.

Recordemos que el Clásico Universitario entre Universidad Católica y la U. de Chile, que se iba a disputar el domingo pasado, tuvo que ser suspendido tras diferentes desmanes al interior del Estadio Ester Roa Rebolledo, en Concepción.

López, quien es corredor de propiedades, inversionista e influencer, está reinserto en la sociedad tras haber cumplido una condena dentro de la cárcel.

Este exbarrista decidió emprender un rol más social y actualmente trabaja con personas que están privadas de libertad, incluyendo a menores de edad.

En una entrevista realizada por Tomás Mosciatti en Bio BIo TV, este empresario conversó sobre las barras bravas y el Estadio Seguro.

“Cuando viene la barra de regiones uno hace un trabajo de meses para recibirla. Hay gente que tiene licencias profesionales para manejar artificios, pero si no se sienta a dialogar Azul Azul, la dirigencia, Estadio Seguro, con los barristas no van a solucionar nada”, recalcó López.

Asimismo, el influencer dijo que “no sacan nada con erradicar a las barras, con querer extinguirlas con más violencia, porque igual son violentas y no tiremos que todos son delincuentes, ya que hay ingenieros, arquitectos, abogados, con su profesión y buena familia”.

En relación a lo ocurrido en el Clásico Universitario, señaló que “hubo rabia, todo el sur se unió para hacer una salida muy buena, estamos hablando de que se gastaron varios millones de pesos. Tienen que sentarse en una mesa a dialogar con las barras para que haya una organización (…) y si vamos a tener vocero no vamos a tirar un delincuente, sino a gente que sepa hablar razonablemente”.

“La solución es que nos dejen entrar las cosas al estadio, que no nos opriman, que se haga la fiesta porque ese es el corazón de las barras, los equipos no son nada sin su hinchada. El gobierno, el Estado, no va a entender la pasión de un hincha por su equipo. Las barras bravas no se van a poder erradicar, ya no se hizo y lo que hay que hacer es sentarse a dialogar”, sentenció Gabriel.

Reinserción social en Chile y las oportunidades que existen

“Hay varios factores, uno de los fundamentales es lo que se enseña en casa y lo otro en los colegios por la educación. También el entorno, la población donde crías, lo que ves y los niños ven gente que trafica en la esquina o que roba. Yo partí por ambición como a los 14 años”, manifestó López sobre la delincuencia en Chile.

Así también comentó que “uno es muy egocéntrico en ese mundo, le gusta aparentar mucho, jactarse mucho de quien es. Así te vas involucrando en un mundo del hampa y delincuencia donde quieres ser mejor que el otro y tener más. Uno se cría en otro ámbito, entonces no sabe las condenas ni en qué te estay metiendo, uno va y vive su vida”.

“En ese mundo no hay amigos y son compañeros hasta que te traicionan, ahora si se pueden ver bandas organizadas. Yo sigo enfocado en mis metas que es la inversión inmobiliaria, ser empresario, seguir agrandando mi patrimonio y red social. Ayudar a la gente que está privada de libertad, ir a hogares de menores y hacer charlas en colegios para que los niños no vivan lo que yo viví, porque es un mundo duro”, remarcó.

A esto agregó que: “Yo trato ahora de aportar con un pequeño granito de arena en esta sociedad y para contar y dar consejos uno tiene que haber vivido y estado ahí. Y ahora sirvo de ejemplo, porque he inspirado a muchos amigos míos que andaban metidos en malas cosas. Ayudo a una cultura financiera, me atreví a hacer las cosas, cambiar mi vida y quebrarle el brazo al destino”.

“La sociedad les cierra las puertas y las ventanas”

En cuanto a su paso y salida por la cárcel, López señaló que “fue una vida más o menos dura, maduré, a principio me porté mal los primeros años, después al último empecé a buscar módulos de conducta y a tratar de irme para la calle. Yo inspiro a cientos de personas a cambiar sus vidas, por eso soy un influencer, no tengo millones de seguidores pero la gente le interesa mi nicho”.

Con respecto a la reinserción social, el exbarrista aseguró que “la sociedad les cierra las puertas y ventanas. Hay una queja contra el Estado de porqué el Gobierno, el que está de turno, cuando sale un preso no tiene una reinserción, porque se le cierran mucho las puertas. Son buenos para quejarse de la delincuencia y no hacen nada para solucionarla”.

