El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, se reunió este jueves con el Consejo de ex Cancilleres, cita que estuvo marcada por la crisis migratoria en el norte del país, además de la reaparición pública de Antonia Urrejola.

Se trata de la primera vez que se realiza este encuentro desde que Van Klaveren asumió en el cargo, el 10 de marzo pasado, según indicó el Minrel.

A la cita acudieron los exministros Soledad Alvear, Hernán Felipe Errázuriz, Carlos Figueroa, Alejandro Foxley, José Miguel Insulza, Alfredo Moreno, Heraldo Muñoz y Antonia Urrejola.

“Esta mañana tuve el gusto de presidir mi primera reunión con el Consejo de ex Cancilleres. Se trata de una instancia que refleja perfectamente bien lo que es una política de Estado”, afirmó el canciller Van Klaveren.

Asimismo, el jefe de la diplomacia chilena detalló que conversaron sobre las principales materias de la política exterior del país, principalmente el tema migratorio.

“Hay un consenso muy relevante en términos de la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación regional a nivel sudamericano para enfrentar el desafío de la migración”, sostuvo.

“En eso estamos y estamos también en conversaciones con los distintos países que están más involucrados en los últimos flujos migratorios”, agregó.

Lee también... Jueves 01 Enero, 1970 | 00:00

Excanciller Urrejola: “Cuando era canciller, ya había conversaciones”

Al respecto, la excanciller, Antonia Urrejola, aseguró que es un tema que la Cancillería está trabajando, tanto con Perú, como con Bolivia, desde que estaba en el cargo.

“Cuando era canciller, ya había conversaciones. Ha habido, durante el año pasado, varias reuniones bilaterales. Yo como excanciller tuve varias reuniones con el canciller boliviano, y también tuvimos reuniones de trabajo con Perú”, dijo.

“Obviamente que el tema migratorio traspasa la frontera y yo sé que hoy día la Cancillería y el Gobierno, obviamente está atendiendo la situación, pero no me corresponde a mí comentarlo”, señaló con cautela.

Consultada por la decisión de Perú de decretar estado de emergencia, Urrejola señaló que “me parece que cada Gobierno tiene la facultad propia, así como nuestro Gobierno decidió colocar militares en la frontera, Perú está dentro de sus propias atribuciones, tomar la medida y corresponde dentro de su jurisdicción”.

“Pero lógicamente el tema migratorio, es un tema sumamente complejo, no solo para Chile. Me parece que el tema migratorio tiene que ser una de las prioridades dentro de organismos multilaterales, no solo las relaciones bilaterales”, sentenció.

Insulza: “Creo que es necesario buscar un corredor humanitario”

Mientras, el excanciller y actual senador, José Miguel Insulza, destacó que “somos varios países que estamos viviendo situaciones similares, aquí no hay culpa que sea para un lado y para el otro”.

“Aquí está claro que tenemos que enfrentarnos a una situación que puede ser muy dramática, incluso desde el punto de vista humano, cuando en la frontera de un país se juntan grupo muy numeroso de gente que no puede avanzar hacia ningún lado”, advirtió.

“Tenemos que buscar forma de cooperar en esto. No es el momento de grandes declaraciones, sino de buscar una salida en conjunto al tema”, opinó.

“Creo que es necesario buscar un corredor humanitario que permita volver a su país. Si quieren ir, por ejemplo, a Venezuela o a Colombia, yo les flanquearía el paso”, propuso el también ex secretario general de la OEA.

Respecto a la posibilidad de decretar un estado de excepción, tal como lo hizo Perú, Insulza sostuvo que “no sacamos nada con hacer declaraciones rimbombantes, si no resolvemos el problema”.

“El problema solamente se resuelve con diálogo con el Gobierno del Perú, no con estado de excepción”, concluyó.