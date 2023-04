El pasado 11 de abril, el expresidente Sebastián Piñera dio una extensa declaración a la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, en el marco de la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante el estallido social.

Se trató de una diligencia que se realizó en dos jornadas, en la oficina del exmandatario, en la comuna de Vitacura.

Esto, a propósito de las querellas presentadas en su contra por el exsenador Alejandro Navarro, junto a organizaciones de Derechos Humanos.

Tras la diligencia, la fiscal Chong sostuvo que el expresidente contestó todas las preguntas. “No tuvo resistencia a ninguna de las preguntas que se formularon, no guardó silencio pese a conocer este derecho”, explicó.

En su declaración, a la que tuvo acceso BioBioChile, Piñera explicó la toma de decisiones que involucraron a Carabineros durante el estallido social, apuntando a que si bien dependen del Ministerio del Interior, es una institución con autonomía.

“Carabineros depende administrativamente del gobierno a través del Ministerio del Interior, pero operativamente tiene autonomía. La relación con el gobierno era a través del Ministerio del Interior”, señaló.

“Por lo tanto, el gobierno planteaba estas instrucciones, pero la forma en que se implementaban era decisión de Carabineros de Chile. El gobierno no intervenía en la parte operativa, como la forma en que se realizaban los sumarios o la forma de entrega de antecedentes a la justicia”, justificó.

“Esta distinción es fundamental porque ni el presidente, ni el ministro, ni los subsecretarios daban instrucciones operativas. Solo instrucciones generales como poner antecedentes en mano de la justicia, practicar la transparencia y realizar sumarios. Lo que nunca ocurrió que es nos transformáramos en carabineros, dando instrucciones operativas. Se daban instrucciones dentro del carácter administrativo y general”, aclaró.

En ese sentido, respecto a las instrucciones y medidas que se tomaron tras el inicio del estallido social, el mandatario enfatizó en la preocupación que hubo respecto a los Derechos Humanos.

“Cuando teníamos información respecto de abusos de derechos humanos, de lesiones oculares, de lesiones por perdigones o por uso de bombas lacrimógenas no dejaba indiferente al gobierno, era tema de preocupación y acción central del gobierno y también mía como presidente”, aseveró.

Piñera en declaración por 18-O: “No hubo informes de inteligencia que permitieran anticipar con precisión la explosión de violencia”

Consultado respecto a la información de inteligencia que se manejaba previo al estallido social, Piñera afirmó que no hubo antecedentes que pudieran haber previsto lo que finalmente sucedió.

“No hubo informes de inteligencia ni de otra naturaleza que permitieran anticipar con precisión la explosión de violencia que ocurrió el 18 de octubre”, sentenció.

“Pocos días antes del 18 de octubre hubo una reunión del Comité de Inteligencia, que estuvo centrado en la protección de la infraestructura crítica. Al final de esas reuniones que a veces presidía el presidente, yo muchas veces preguntaba que si había algo adicional en materia de seguridad pública que el presidente debiese conocer. No hubo respuesta a esa pregunta. No hubo información previa y precisa de los organismos de inteligencia”, dijo.

“Este es un problema grave. El actual sistema no funciona adecuadamente. Por eso presentamos un proyecto de ley que crea un nuevo y moderno Sistema Nacional de Inteligencia, siguiendo las mejores experiencias a nivel mundial”, concluyó.

Pero también, Piñera descartó una política generalizada de violación de Derechos Humanos, amparándose en declaraciones de figuras como el entonces director del INDH, Sergio Micco, y José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW).

“Yo me reuní con mucha gente, para hablar estos temas, la mayoría de los expertos en dichas materias se pronunciaron, por ejemplo, el director del INDH Sergio Micco, que dijo que no había políticas intencionadas de causar violaciones a los DD.HH y sostuvo que “quien afirme lo contrario tiene que probarlo”. Y agrega, que el presidente a través de sus ministros ha promovido diversas acciones para que no haya impunidad en Chile”, sostuvo.

“José Miguel Vivanco, director de HRW, dijo que si bien se han cometido violaciones a los DD.HH, no hay ataque generalizado o sistemático contra la población civil”.

En ese sentido, más de una vez insistió en que sus instrucciones, tanto al Ministerio del Interior, como también a Carabineros y Ejército, fue resguardar el orden público y respetar los DDHH.

“Se me dio información respecto de la posible participación extranjera”

Sin dudas, una de sus frases más icónicas durante la crisis por el estallido, fue su declaración, donde aseguró que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, algo que el expresidente Piñera también abordó en su declaración.

“La frase fue muy espontánea y obedeció al contexto que estábamos viviendo. Ese día yo concurrí a las oficinas del estado mayor donde tuve una reunión con el Ministro de Defensa Alberto Espina, el General Martínez, el Gral. Iturriaga y otros. Posteriormente, tuve una reunión más privada en que participó el ministro de Defensa, el director de inteligencia del ejército General Paiva y otros, en donde se me dio información respecto de la posible participación extranjera en los hechos de violencia”, reveló.

“Adicionalmente, también recibí información de los graves hechos de violencia que estaban ocurriendo en distintas regiones del país. Esa declaración estuvo dirigida a los delincuentes y violentistas que estaban causando daño a nuestro país”, puntualizó.

“Había informes escritos y yo le pedí a Ministro Espina, que pusiera esa información a disposición del fiscal nacional, lo que así ocurrió”, añadió.

“Yo ocupo con frecuencia la palabra guerra para referirme a enemigos poderosos, por ejemplo, muchas veces he dicho que estamos en guerra en contra la pobreza, contra la ignorancia, contra la corrupción, contra la pandemia del COVID. Nunca dije que estaba en guerra contra los ciudadanos. Todo lo contrario, estaba protegiendo a los ciudadanos”, se explicó.

Y respecto a la supuesta organización que estuvo detrás, Piñera insistió en que “la referencia al crimen organizado se refiere a nuestra convicción de que, en algunos casos, como por ejemplo la quema simultánea de 7 estaciones de metro, existió una organización criminal”.

A su vez, el exmandatario acusó a los medios de comunicación de falta de rigurosidad durante la cobertura de los distintos hechos que se produjeron, lo que habría alimentado noticias falsas.

“Quiero también recordar que hubo muchas noticias falsas en esa época. Algunos medios de comunicación fueron muy poco cuidadosos en entregar la información porque muchas veces difundieron con gran espectacularidad hechos que eran evidentemente falsos, como, por ejemplo, la acusación de la existencia de un centro de torturas en la estación de metro Baquedano y muchos otros ejemplos más”, criticó.

De todas maneras, el ex Jefe de Estado reconoció que hubo víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, como por ejemplo Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, aunque con un cierto matiz.

“Por supuesto que reconozco la calidad de víctima de la violencia de ambos. Pero corresponde a la justicia calificar la existencia de delitos de DDHH”, remarcó.

“En el caso de Fabiola Campillay existe ya un fallo judicial ejecutoriado. En el caso de Gustavo Gatica entiendo que aún no hay fallo de la justicia. Yo no soy juez y no me corresponde juzgar, pero sí respeto los fallos de la justicia. Ahora, sin conocer todos los antecedentes en mi opinión, en estos casos, sí hubo violación a los DDHH”, opinó.

Interrogado entonces respecto a si su criterio para que exista violaciones a los derechos fundamentales implica la existencia de una sentencia, Piñera sostuvo que “no, es perfectamente posible que exista una violación de los DD. HH y que la justicia nunca logre acreditarlo”.

Revisa la declaración completa a continuación: