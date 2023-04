El ex timonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se refirió al tenso cruce entre Chile Vamos y José Antonio Kast a través de Twitter. En ese sentido, aseguró que desde el Partido Republicano se busca polarizar el escenario y acusó a su fundador de mentirle a la ciudadanía. Finalmente, realizó una crítica a RN y abordó las próximas elecciones del Consejo Constitucional.

En conversación con CNN, el ex presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, abordó la reciente polémica -a través de Twitter- de Chile Vamos con el fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En ese contexto, el ex ministro dijo que “es evidente que el Partido Republicano quiere crecer a costa de Chile Vamos y eso es hasta legítimo”, pero que “lo malo es cuando se crece a costa de noticias falsas, de fake news, de descalificaciones“.

Recordando el apoyo electoral a José Antonio Kast en las pasadas elecciones presidenciales, Desbordes indicó que “es lamentable” porque esperarían que “quieran disputar electorado (…) pero que se haga con propuestas, sin mentirle a la ciudadanía“, agregando que “lo que pasó es que se le mintió a la ciudadanía, abiertamente”.

“Ojalá José Antonio Kast recapacite y no vuelva a caer en este tipo de actitudes que por supuesto empañan la política en general y sobretodo provocan estas escaramuzas a dos semanas de unas elecciones que son complicadas“, agregó.

La relación de Chile Vamos y el Partido Republicano

Afirmando que el apoyo electoral en segunda vuelta fue un paréntesis, el ex presidente de Chile Vamos indicó que no se arrepiente, pero “eso no significa que nosotros seamos aliados de manera permanente”.

“Para apoyarlo hizo una serie de ajustes en su programa, no fue un apoyo abierto (…) él se comprometió con nosotros y cumplió, al menos en el programa”, dijo.

Sin embargo, Desbordes aseguró que actualmente el Partido Republicano se ha planteado a “una derecha más dura, polarizar el escenario” mirando ejemplos como Donald Trump o Jair Bolsonaro que “han usado como cuestión habitual la fake news, el mentir, el inventar cosas”.

“Ha habido una actitud de Republicanos que es extraordinariamente agresiva con Chile Vamos” y que, en base a un estudio, “más del 70% de los esfuerzos de redes sociales” del partido fundado por Kast “está enfocado en atacar a Chile Vamos. No corresponde”.

La diferencia entre ambos

Al ser consultado por las principales diferencias, para conocimiento de la ciudadanía, Desbordes explicó que Chile Vamos es una oposición “dispuesta a dialogar”, mientras que desde Republicanos, según la percepción del ex ministro de Defensa, no estaría dispuesto al diálogo.

En ese sentido, descartó una alianza pero sostuvo que “tampoco se tienen que transformar en nuestros adversarios directos” aunque “lo que hace Republicanos es mentirle a la gente“.

Agregando que es difícil ponerse de acuerdo, pues el Partido Republicano está “en una definición de oponerse a todo lo que no sea exactamente lo que ellos buscan (…) así es imposible avanzar”.

Elección del Consejo Constitucional

A pesar de que las críticas fueron -principalmente- al Partido Republicano, el ex timonel de Renovación Nacional cuestionó a la directiva de su propio partido de cara a las próximas elecciones constitucionales del 7 de mayo.

En esa línea, aseguró que RN debió seguir la misma estrategia de la UDI con los alcaldes Evelyn Matthei y Rodolfo Carter, que participan en la franja electoral y acompañan a las y los candidatos a regiones. En este caso, desde Renovación Nacional, se debía hacer lo mismo pero con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina.

Finalmente, el ex secretario de Estado hizo un llamado a la ciudadanía a “votar por aquellas personas que están con interés real de buscar una nueva Constitución” porque “hay un sector de la izquierda más dura que quiere volver a repetir todo lo que ya fracasó”.

Y, además “la derecha dura está planteándose ojalá no hacer ningún cambio” por lo que se pide “que voten por personas que quieran conversar, dialogar, llegar a acuerdos y construir este gran paraguas que es la Constitución que ojalá nos represente a la gran mayoría de los chilenos”.