Polémica ha generado la franja del Partido Liberal, donde sale una imagen de José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, vestido de nazi. Mientras el presidente de la colectividad defendió el video; el militante y presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, junto a su par Alejandro Bernales, se desmarcaron completamente.

Fue el propio aludido quien, a través de Twitter, emplazó a Mirosevic a dar “explicaciones” por “este infame video”.

Todavia espero las explicaciones del Presidente de la Cámara de Diputados @vladomirosevic por este infame video. pic.twitter.com/TGMPf37AHz — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) April 7, 2023

Ante esa situación, tras salir de una reunión en materia de seguridad en La Moneda, el diputado por Arica y Parinacota indicó que las preguntas sobre la franja había que hacérselas a “los dirigentes del partido, yo soy presidente de la Cámara, estoy en un rol institucional, estoy haciendo todos los esfuerzos para que haya la máxima unidad posible”.

“Esa pregunta habría que hacérsela a los dirigentes del partido, no a mí, yo no estoy a cargo de la franja, por tanto, no creo que en este caso sea justa la interpelación”, añadió.

Me han preguntado sobre la franja de @Liberales_Chile y quiero ser claro: yo no soy dirigente del partido, ni mucho menos estoy a cargo de la franja. Hoy como pdte de la Cámara, mi rol es institucional y estoy haciendo todos los esfuerzos para que exista la máxima unidad posible. pic.twitter.com/VPYJJ9f1TC — Vlado Mirosevic (@vladomirosevic) April 8, 2023

Otro que tomó distancia es el diputado Alejandro Bernales, aseverando por Twitter que “no comparto el tono de la franja de mi partido. Espero que en este espacio podamos difundir la fraternidad que promovemos y no lo contrario. Las disculpas correspondientes a quienes se han sentido ofendidos”.

La verdad es no comparto el tono de la franja de mi partido @Liberales_Chile. Espero que en este espacio podamos difundir la fraternidad que promovemos y no lo contrario. Las disculpas correspondientes a quienes se han sentido ofendidos. — Alejandro Bernales Maldonado (@abernales) April 8, 2023

Visión opuesta al presidente del partido, Juan Carlos Urzúa, al afirmar que con la pieza audiovisual buscan definir “la marca Liberal, donde nos posicionamos, qué somos y qué no somos, pero en ese tenor y muy lúdica, juguetona. Eso es lo que pretende ser”.

La franja fue criticada transversalmente, aseverando que pasó la línea de lo permitido, donde partidos apelaron a dejar de lado las descalificaciones, sobre todo en medio de la crisis que atraviesa el país.