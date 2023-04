Los diputados de Renovación Nacional, Camila Flores, Carla Morales y Hugo Rey, solicitaron crear una comisión investigadora por la fallida entrega de los notebooks de las Becas Tic (de tecnologías de la información y la comunicación) de la Junaeb.

Recordemos que estos computadores no pudieron ser entregados al quedar en una bodega de Correos de Chile, según se dio a conocer el año pasado por la propia secretaria general del organismo, Camila Rubio, en el Senado.

Sin embargo, hoy se informó que ya son 4 mil los notebooks inservibles para escolares, tras haberlos olvidado en las bodegas. Y tras esto, un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional (RN), liderados por Carla Morales, Camila Flores y Hugo Rey anunciaron que están trabajando para solicitar una comisión investigadora por el caso en cuestión.

Notebooks de becas de la Junaeb

“Hoy ya me he comunicado con algunos parlamentarios para plantearle la necesidad de crear una comisión que pueda analizar y desarrollar un informe sobre este caso que es impresentable sobre la entrega de computadores a niños y adolescentes de escasos recursos”, comentó Carla Morales.

Así también señaló que “es realmente inaudito que existiendo un déficit tan grande de computadores, donde 35 mil alumnos de séptimo básico quedaron sin recibir este ansiado beneficio, haya existido una negligencia tan grande como dejar que 10 mil de estos computadores quedaran abandonados en bodegas”.

“Me imagino la indignación y el malestar que deben estar sintiendo estas familias afectadas, quienes contaban con esta beca como una herramienta fundamental en los estudios de sus hijos”, precisó la legisladora.

“Esta situación traspasa los colores políticos”

Por su parte, la diputada Camila Flores expresó que también empezará a organizar reuniones con determinadas agrupaciones de apoderados que se han visto afectados por los notebooks que no fueron entregados.

“Espero que la Junaeb y el Ministerio de Educación haga los sumarios correspondientes para encontrar a las personas responsables del por qué no se entregaron estos computadores en su determinado momento, qué razones existieron, sobre todo cuando el año pasado existieron más de 30 mil niños que quedaron fuera del programa de Becas TIC. Asimismo, crear un protocolo para que estas situaciones no vuelvan a suceder y así que miles de niños no vivan este tipo de situaciones”, argumentó la parlamentaria.

En tanto, el diputado Rey comentó “que esta situación traspasa los colores políticos, los gobiernos, claramente es un tema de la eficiencia del funcionamiento y de las malas prácticas que tiene la Junaeb, de los malos procesos de seguimiento. Son miles de alumnos que durante la pandemia que quedaron sin computadores, producto de esta lamentable negligencia. No hay excusas”.

Cabe recordar que a mediados de año pasado, Camila Flores y Carla Morales solicitaron una sesión especial por el mismo caso. Incluso, se juntaron varias veces con el titular de Educación como también con la directiva de la Junaeb.