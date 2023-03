El comité de Renovación Nacional (RN) adelantó que no votará a favor de la insistencia que el Gobierno puede presentar ante el Senado por la reforma tributaria, que ayer fue rechazada por los diputados en su idea de legislar a casi ocho meses de iniciada su tramitación.

“Los votos de los senadores de Renovación Nacional no están disponibles para la reforma tributaria rechazada en la Cámara de Diputados”, se lee en una declaración firmada por sus 11 integrantes.

De acudir a esta instancia La Moneda necesita 2/3 de apoyo para que se reactive el curso legislativo y hoy la mitad del Senado, de 50 escaños, es de oposición.

“La reforma tributaria en general es mala para Chile, traerá más pobreza. El Gobierno debe con urgencia ocuparse de la economía del país y tomar medidas para ayudar a los más necesitados. Hay que reactivar la economía y el Gobierno no ha tomado ninguna medida en esta dirección, no le interesa promover el orden y sin orden no hay progreso”, lanzó por ejemplo la senadora María José Gatica.

“Si el Gobierno insiste con esta mala reforma no tendrá el respaldo de los senadores de RN”, zanjó.

En tanto, Kenneth Pugh afirmó que “Chile necesita buenas medidas y políticas públicas para lograr el desarrollo social y económico del país, por eso no estamos disponibles para votar una mala reforma tributaria, que afecta la inversión y el empleo”.

Finalmente, Paulina Núñez remarcó que “los votos de los senadores RN no están disponibles para la reforma tributaria rechazada”.

Gobierno defiende la reforma tributaria

Ayer, tras conocer de la dura derrota propinada, el ministro de Hacienda Mario Marcel aseguró que el rechazo a la idea de legislar era una buena noticia, pero para los evasores de impuestos y quienes los asesoran.

Previo a la caída en Sala, el diputado Boris Barrera (PC) había defendido el debate realizado en la materia y los espacios que se cedieron ante las posturas opositoras.

“Cuando partimos la tramitación se partió con una mesa de trabajo. Tuvimos todos la oportunidad de incidir, se recogieron algunas ideas que presentó la oposición y por eso la recaudación bajó de cómo se presentó originalmente. Todos sabemos que en el Senado después puede haber modificaciones y es ingenuo pensar que no”, señaló.

De todos modos, en materia económica, el Gobierno si ha registrado avances en este nuevo año legislativo.

Eso en el Senado – donde se hablaba que había un acuerdo con Hacienda para impulsar la reforma tributaria – que despachó el paquete de ayudas para la seguridad económica de las personas.

Estas contemplan doblar de $60 a $120 mil el “Bono Marzo”, aumentar la Asignación Familiar Permanente y crear el llamado Bolsillo Electrónico.