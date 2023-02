Mientras el tictac de los relojes de las oficinas del Registro Civil resuenan en distintas comunas del país, más de 20 mil personas al día esperan, en algunos casos, filas de hasta cuatro horas para recibir sus cédulas de identidad y pasaportes.

En septiembre del año pasado, la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, y el en ese entonces director nacional subrogante del Servicio de Registro Civil e Identificación, Jorge Núñez, presentaron una plataforma para renovar dicho documento de manera “rápida, eficiente y segura”.

¿Es “rápida, eficiente y segura”? BioBioChile recopiló una serie de denuncias de personas afectadas por las largas filas, la demora en la entrega de documentos y las reservas en línea para meses después de haber realizado las solicitudes en la página web. ¿Qué pasa con el Registro Civil?

“Es un proceso lento y poco eficiente”

“Hay dos personas atendiendo, quedando cuatro módulos libres y más de 60 personas en espera. Es un proceso lento y poco eficiente”, declaró Daniel Osorio, un usuario de la red social Twitter afectado por las largas filas en una de las oficinas del Registro Civil de la comuna de Pudahuel, región Metropolitana.

A poco más de 30 kilómetros de distancia, en la comuna de Puente Alto, una persona denunció a la misma entidad por la demora en la entrega de documentos y la falta de personal en uno de sus establecimientos. Según escribió, la presencia de solamente un operador provocó una fila de más de 80 personas.

Mientras tanto, en la zona sur del país, alrededor de las 14:30 horas del jueves recién pasado, otra persona realizó una denuncia por las extensas filas en una de las oficinas del Registro Civil en la comuna de Los Ángeles, región del Bío Bío. De acuerdo con su mensaje, esperó por más de una hora y media la entrega de su cédula de identidad.

Ese tipo de casos se repiten en distintas zonas del país. Por ese motivo, BioBioChile se contactó con el recién asumido director nacional del Registro Civil, Omar Morales, quien reconoció estar sufriendo una “alta demanda” producto de las prórrogas realizadas durante la pandemia a aquellas cédulas vencidas en 2022.

“Producto de la pandemia, hubo prórrogas en el vencimiento de las cédulas de identidad. Eso provocó que termináramos el 2022 con alrededor de un millón de cédulas vencidas y para 2023 tendremos otro millón más por vencer”, adelantó el director nacional de la entidad.

Desde 14 días hasta dos meses de espera por una cédula de identidad en el Registro Civil

“Desde hace más de un mes espero mi cédula de identidad. Debo viajar en febrero con urgencia. En el Registro Civil no me dicen nada. Ayuda”, manifestó un usuario el jueves de la semana pasada y, hasta la fecha, todavía no recibe una respuesta formal por parte de la institución.

“Llevo 20 minutos y han hecho pasar a 5 personas para retirar su cédula de identidad y aún no sale nadie. ¿Qué tanto trámite es entregar un documento listo? Mil filas afuera de la oficina y ningún orden”, comentó una persona de la localidad de Villa Alemana, región de Valparaíso.

Desde esa misma región, una persona de Quilpué denunció: “Llevo más de 14 días hábiles esperando la entrega de mi cédula de identidad. Mi fecha de entrega era el 17 de enero y todavía me dice que está en tránsito a la oficina. Esto me ha ocasionado muchos problemas”.

Son decenas los casos similares, sin embargo, la ley es clara al respecto: el tiempo máximo de entrega de documentos es de 8 días hábiles. A pesar de eso, las denuncias por la demora en la entrega de cédulas de identidad y pasaportes van desde los 14 días hasta los dos meses.

Respecto a eso, el director nacional de la entidad reveló que históricamente ha existido una mayor demanda en enero y febrero y que “la fila se produce cuando las personas van, en lo que nosotros llamamos, una ‘demanda espontánea’”, es decir, luego de un robo, pérdida o haberse percatado tarde del vencimiento de sus documentos.

“Entre un 20% y un 30% de las horas agendadas no son ocupadas”

De acuerdo con la información proporcionada por el director de la entidad a BioBioChile, alrededor del 30% de las horas agendadas a nivel nacional no son ocupadas. Eso explicaría el problema de las reservas en línea. Entonces, ¿Qué sucede con las decenas de denuncias por documentos entregados fuera de plazo?

Desde el organismo reconocieron una demora de alrededor de un mes para la tramitación de cédulas de extranjeros, sin embargo, respecto a las personas de nacionalidad chilena, el director de la entidad aseguró, a pesar de las decenas de denuncias: “Una cédula de identidad de chilenos se está entregando entre 3 y 5 días máximo”.

“Con quienes hay más demora es con los extranjeros. Los casos de suplantación de identidad nos obligaron a redoblar los esfuerzos de chequeo. Ahí estamos teniendo un mes (…) Cuando hay demora, hay un proceso de investigación detrás”, justificó.

¿Y el Registro Civil Móvil para evitar filas?

En la comuna de Cañete un operativo del Registro Civil llama la atención de la gente. Se trata del Registro Civil Móvil, una iniciativa liderada por la misma entidad cuyo fin es descongestionar las oficinas para trámites de renovación de cédula de identidad y solicitud de Clave Única.

La iniciativa recorre distintas comunas del país, sin embargo, las personas no tienen cómo enterarse sobre cuándo y dónde pasará si no es a través de redes sociales en días específicos.

Por ese motivo, desde el Registro Civil, anunciaron una alianza estratégica con la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) para “hacer una coordinación nacional y levantar un calendario de actividades. Se hace hoy pero no hay coordinación. Eso es verdad (…) Esa alianza estaría lista para fines de febrero”, confirmó.