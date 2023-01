Todo indica que en el Congreso no estarán las condiciones para tramitar, sin el paso por comisiones, una moción parlamentaria del Senado respecto a los plazos de vigencia de los estados de excepción. La Cámara Alta aprobó esta mañana el proyecto, pero a diferencia de la iniciativa presentada por el Ejecutivo de prorrogarlos por 35 días, que fue rechazada por la Cámara de Diputadas y Diputados, la reforma sería por una ampliación de 30 días desde la sexta solicitud.

La iniciativa fue impulsada por los senadores Álvaro Elizalde (PS); Juan Antonio Coloma (UDI); José García Ruminot (RN); Ricardo Lagos Weber (PPD) y Matías Walker (Demócratas). Los legisladores plantearon un acuerdo político para que no fuese necesario pasar por comisiones.

Ahora el proyecto debe ser revisado por la Cámara de Diputados en una sesión programada para la tarde de este lunes. En paralelo, el Senado aprobó la decimoséptima petición de prórroga por 15 días del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío en la región del Biobío.

Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, explicó que esta insistencia no es un mensaje del Ejecutivo, sino que más bien se trata de una moción gestada en el Senado.

“Permite la prórroga automática por 30 días de los estados de excepción, luego de que haya habido una prórroga sucesiva de seis veces. Han sido los senadores los que han planteado de manera transversal esta moción”, dijo la autoridad.

Senadores descartan “gallito político” con la Cámara

En tanto, el senador José García Ruminot, sostuvo que esto no se trata de un “gallito político” entre ambas cámaras, sino que es una respuesta a la “lamentable intervención de la Ministra del Interior. Así que yo espero que hoy día a la tarde estén los votos”.

“¿Por qué son importantes los 30 días? Porque las Fuerzas Armadas no pueden estar cada 15 días ver si tienen que seguir o tienen que quedarse”, añadió el legislador.

Incertidumbre en la Cámara por cuórum

Por su parte, el senador Iván Flores (DC), indicó que “habrá que definir, con mucha prontitud, de aprobarse nuevamente una prórroga, ya no por 35 sino que por 30 días, la posibilidad que tengan -FF.AA.- de proteger caminos e infraestructuras que realmente son críticas; pero que lo hagan con un uso adecuado de la fuerza, no solamente con armas letales, sino que también con otros mecanismos disuasivos. Necesitamos que se aplique un reglamento clarito”.

En la Cámara no estarían las condiciones para aprobar el proyecto en la sesión de esta tarde, producto de que en la oposición no estaría la disposición para ello. Además, según fuentes de La Radio, habría al menos 26 permisos de parlamentarios, por lo que no se alcanzaría el cuórum necesario para la aprobación del proyecto.