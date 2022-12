"Yo no temo a ti, no le temo a nada de lo que dañe a mi país. Ya dañaste a Colo Colo, no vamos a permitir que dañes a nadie más", le dijo la diputada del PC al líder del Team Patriota, Pancho Malo.

La diputada del Partido Comunista, Marisela Santibáñez, fue increpada por un grupo de personas a las afueras del exCongreso, quienes, según denunció la parlamentaria, estaban en compañía de Francisco “Pancho Malo” Muñoz, líder del Team Patriota.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora dijo que todo esto se dio mientras sostenían una reunión con los trabajadores y trabajadoras del Hogar de Cristo.

“Ahí está el señor que no le hace bien a la democracia, el señor Pancho Malo; nos vio pasar, nos vio la cara, nos vio que veníamos a hacer nuestro trabajo, a hacer algo en pro de nuestro país y se permitieron cantar consignas (…)”, señaló la diputada en un video.

Santibáñez le dijo directamente a Muñoz que: “yo no temo a ti, no le temo a nada de lo que dañe a mi país. Ya dañaste a Colo Colo, no vamos a permitir que dañes a nadie más. Yo no te voy a dar la palabra, porque las puñaladas no se pegan por casualidad”.

“Cambiaste el puñal por un celular”

Las palabras de la diputada iban acompañadas de un video donde se ve a una mujer que le grita “Marisela sinvergüenza, te estás llenando los bolsillos con nuestra plata”. Mientras que otro hombre les dice “asesinos”.

En tanto, en las imágenes es captado “Pancho Malo” sosteniendo un celular detrás de estas personas, sin emitir ningún comentario.

Luego de esto, la diputada del PC le dice, desde el otro lado de la vereda, “Francisco, utilizas a las señoras, 19 puñaladas de casualidad”.

“La cobardía se esconde detrás de una señora que repite “Asesina y sinvergüenza”…Hace unos años te escondías detrás de Ruiz Tagle en Colo Colo para agredir a nuestros ídolos, hoy lo haces detrás de una señora y otro histérico hincha de Pinochet…Cambiaste el puñal por un celular!“, escribió también la diputada en sus redes sociales.

Santibáñez menciona las puñaladas para hacer referencia a la vez que Muñoz estuvo preso por homicidio en el año 2000, tras protagonizar una riña en una fiesta en Vitacura. Sin embargo, el exbarrista de la Garra Blanca solo estuvo seis meses preso en la ex Penitenciaría de Santiago.