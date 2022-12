El fundador de Con Mi Plata No y abogado de la Universidad de Chile, Francisco “Pancho” Orrego, conversó sobre sus aspiraciones políticas, su relación con Renovación Nacional, y sus debates con el presidente Gabriel Boric, durante la época universitaria.

En diálogo con La Segunda, el también vicepresidente de RN, manifestó que su “sueño de chico” es llegar al Congreso o incluso ser alcalde.

Al consultarle sobre cómo lo han recibido en la derecha, teniendo en cuenta que es “un sector endogámico donde todos se conocen”, Orrego apuntó a su ropa y a su personalidad.

“Soy un hueón raro. No sólo por cómo me visto sino porque voy con la verdad de frente y le hablo a un sector al cual la derecha tradicionalmente no llegaba. Entonces hay políticos a los que les genero muchos problemas y otros que me ven como la renovación del sector. A mí me han bajado candidaturas y no entiendo por qué”, señaló el panelista de Sin Filtros y Radio Agricultura.

Orrego entró en detalle sobre la baja en sus candidaturas y lo duro que ha trabajado en defender sus ideas.

“Primero como constituyente. Ya, ok, no era tan conocido, pero después a última hora me bajaron la de diputado por mis tierras, la quinta región, porque no se estaba cumpliendo con la ley de cuotas. Me saco la cresta por defender las ideas, trabajo 14 horas diarias, estoy metido en cuanto programa de televisión y radio me invitan”, argumentó.

Él mismo se cuestionó que “si en las dos veces que intenté ser candidato no me pusieron fichas, me pregunto: ¿estoy siendo cómodo, les gusto o no? Ahora tendrán que tomar la decisión sobre una futura candidatura y espero que esto no vuelva a pasar”.

El abogado dijo que ya no está interesado en una candidatura como constituyente, sino más bien como parlamentario o jefe comunal.

“Quiero llegar al Congreso o ser alcalde; es mi sueño de chico. Espero que el sector no sea tan miope en cerrarme la puerta nuevamente. A lo mejor me voy a salir de madre, pero ese es el gran problema que tiene el sector, donde efectivamente los apellidos abundan y, cuando llega un Orrego que no es de la Democracia Cristiana, no lo pescan”, precisó el abogado.

Incluso expresó una advertencia a sus pares. “Si no confían en que viene una generación de recambio, la derecha seguirá fracasando. Yo sé que el poder no te lo entregan y me he dado cuenta que hay que tomárselo y nos van a tener que escuchar”, sentenció.

Relación con RN

Siguiendo en esta línea, a Orrego se le preguntó por rumores sobre si su “padrino político es Carlos Larraín”, una icónica figura dentro de Renovación Nacional.

“Yo vengo de la política universitaria, fundé el movimiento Centro Derecha Universitaria en la Universidad de Chile, que sigue vigente. Ahí nos apoyó Carlos Larraín con charlas, expositores, contactos y eso lo voy a valorar siempre. Pero si fuera mi padrino político, sería el peor de la historia”, indicó el locutor.

Así también se refirió a su relación con el presidente de la colectividad, Francisco Chahuán.

“He tenido mis encuentros con él, sobre todo porque estoy convencido de que el partido debe abrir espacio a la renovación. Es impresentable que de los 52 parlamentarios no pueda contar con los dedos de una mano a los que tienen mi edad. En el Frente Amplio (FA) la mayoría son jóvenes, pero en la derecha siguen pensando que hay que llegar a los 40 para poder postular”, apuntó el jurista.

“Fueron muy irresponsables políticamente”

Mientras estuvo en la Escuela de Derecho, Orrego fue representante transversal (2006 y 2007) y representante académico (2008), espacios donde conoció a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, como también al diputado Gonzalo Winter.

“Soy de una generación más chica que Gabriel, pero dentro de la escuela debatíamos harto”, dijo por el presidente Boric. “Ahora él se define como un socialista libertario, pero antes decía que estaban a la izquierda del PC. Conozco su discurso de los últimos 15 años, desde que empezaron con el Movimiento Autonomista en el 2006, herederos históricos de la ‘Surda’, hoy Convergencia Social. Junto con los que integran el FA, hicieron una política descarnada contra la Concertación y fueron muy irresponsables políticamente”, manifestó el impulsor de Con Mi Plata No.

En cuanto a los “mea culpa” del mandatario, el abogado señaló que “es hipocresía pura. Él llegó al Gobierno mintiendo. Está en todo su derecho a cambiar de opinión, yo también lo he hecho, pero no puedes darte vuelta en todas las materias clave sobre las que hiciste política los últimos 10 años (…)”.