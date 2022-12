El diputado del PDG, Rubén Oyarzo, presentó una reforma constitucional enfocada en los senadores y diputados, con "la idea de poder ver las enfermedades mentales no tratadas, severas, de gente que no está bien para poder legislar".

El diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, presentó una reforma constitucional que establece que “el diputado o senador que hubiere sido diagnosticado y con tratamiento efectivo de alguna enfermedad psíquica o mental, cesará en su cargo”.

Así también indica que “el examen en comento, se realizará antes de su calificación como candidato, al momento de tomar juramento o promesa del cargo, al momento del ejercicio de él y al término de su periodo legislativo”.

“El costo del examen será asumido por la persona que postula y ejerza el cargo de diputado o senador, según corresponda. El Tribunal Constitucional será oído”, agrega el proyecto de ley.

En conversación con BioBioChile, el parlamentario comentó que presentó esta reforma “básicamente por los acontecimientos que han pasado en la Cámara, las agresiones físicas del diputado De la Carrera, cosas que no corresponden en un Parlamento”.

“Todos estos hechos que en realidad han ensuciado un poco el Parlamento y que no son normales, por llamarlo así”, precisó el diputado.

Diputado Oyarzo presenta reforma constitucional por “enfermedades severas y no tratadas”

Al preguntarle si esta medida incluye el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), el que padece por ejemplo el presidente Gabriel Boric y el diputado Gaspar Rivas (PDG), Oyarzo dijo que “más que TOC, aquí la idea es que en el proyecto son enfermedades severas y no tratadas, eso es lo que trata de enfocar”.

“Quizás no fue bien acotado el tema y quizás ahí hay un error de mi parte. Pero la idea es poder ver las enfermedades mentales no tratadas, severas, de gente que no está bien para poder legislar”, argumentó el congresista.

El diputado explicó que como él “no es especialista. Me imagino que esto debería ir a la Comisión de Constitución, pero después se puede pasar a Salud, donde hay médicos especialistas que pueden ver este tema”.