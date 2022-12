La Cámara de Diputados aprobó, de manera unánime por 134 votos, el proyecto de resolución que pide al Ministerio de Educación implementar un Plan de Protección de Salud Mental y de Bienestar aplicable a todas las instituciones de Educación Superior.

Se trata de una iniciativa presentada por las diputadas Camila Rojas (Comunes) y Francisca Bello (Convergencia Social), luego de constatar cómo la crisis de salud mental se ha agudizado en los últimos años debido a la pandemia.

Las parlamentarias fueron acompañadas por Odette Hofer, madre de José Miguel, joven que perdió la vida producto de una depresión desencadenada por las presiones académicas.

Al respecto, la diputada Rojas apuntó a la urgencia para que el Estado “se haga cargo de forma seria y responsable de la crisis de salud mental que están atravesando los jóvenes hoy en día”.

“No podemos perder a un estudiante más por la depresión o la ansiedad, y necesitamos que todas las instituciones se hagan parte de esto. Por eso hemos hecho esta solicitud al Ministerio que esperamos tenga buena acogida”, agregó Rojas.

En ese sentido, la parlamentaria adelantó que solicitó a la Comisión de Educación de la Cámara que dedique una sesión especial al tema.

A su vez, la diputada Bello destacó que “aún queda mucho por hacer al respecto y esperamos un apoyo transversal, como el que se dio hoy, para avanzar en una educación superior que sea inclusiva y se preocupe realmente de las necesidades emocionales y educativas de sus estudiantes”.

“De nada nos sirve seguir formando profesionales, si no somos capaces de formar personas. Pero quiero ser enfática en un tema, no servirán protocolos transversales en las universidades si no abrimos la discusión”, añadió.

“No solo debe ser un tema del estudiantado, sino de un plantel entero de las instituciones que pongan el relieve la salud mental como parte de la formación”, enfatizó.

Por su parte, Odette Hofer pidió que el apoyo transversal se traduzca en hechos concretos.

“Que los estudiantes de nuestro país puedan tener un apoyo cuando ingresen a sus Universidades, que no dependan de la condición social de ellos, de la capacidad (…) Para que ningún alumno sienta vergüenza de pedir ayuda, de pedir apoyo, o sea mal mirado por los docentes, por sus compañeros o por su entorno”, sostuvo.

Sabina Orellana, presidenta de la FEUC, por su parte, hizo un llamado al presidente Gabriel Boric y al ministro Marco Antonio Ávila a cumplir lo prometido en campaña, en relación con crear un plan integral de bienestar y salud mental enfocado en educación superior.

“Hemos visto cómo nuestros compañeros y compañeras sufren día a día por el nivel de exigencia y presión ejercido por las instituciones de educación superior. Esperamos que nunca más, estudiar se transforme en sufrimiento y pueda ser por fin un espacio de encuentro, aprendizaje y realización”, sentenció.