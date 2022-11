“Vamos a tomar medidas drásticas contra ellos”, dijo el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, refiriéndose a la continuidad del paro de camioneros determinado luego de la reunión fallida con las autoridades de Interior y Transportes en la reunión del mediodía de la jornada.

Los dichos del presidente de la SNA se emiten luego de que distintos gremios presentaran preocupación por eventuales problemas de desabastecimiento en caso de que la paralización de los camioneros continúe.

“Insistimos que si no terminan este paro hoy día, la verdad es que también nosotros, que somos los que damos sus salarios, les pagamos sus fletes, vamos a tomar medidas que van a ser drasticas con ellos porque no puede ser que un sector complejice tanto al sistema productivo”, enfatizó Cristián Allendes.

Consultado por el tipo de medidas drásticas determinadas por la asociación, el representante del gremio afirmó que “los pagos no van a ser oportunos”.

“Por ejemplo, los pagos no van a ser oportunos. Hay muchas cosas, porque a nosotros también nos afecta. Cuando nosotros no llegamos, tampoco tenemos los pagos oportunos”, explicó.

“Entonces, cuando un transportista nos pide que les paguemos semanalmente o quincenalmente, nosotros lo hacemos siempre, pero si ellos no nos dan el servicio que nosotros necesitamos tampoco nosotros tenemos la obligación de atenderlos como los hemos atendido hasta la fecha durante muchísimos años”, finalizó.

El desacuerdo estaría en la Ley de Seguridad Interior

A través de redes sociales, Camioneros Fuerza del Norte había informado sobre un acuerdo con el Gobierno luego de la reunión sostenida con las autoridades del Interior y Transportes en la reunión del mediodía de la presente jornada. Sin embargo, posteriormente la información fue desmentida por el mismo gremio.

La falta de acuerdo entre los representantes del gremio y el Gobierno tendría su origen en las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado presentadas por La Moneda a los camioneros. Una de las condiciones del rubro para finalizar la huelga sería que el Ejecutivo desista de esa medida.

Sin embargo, desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó dar pie atrás a la medida pues “es por el bien del país (…) No es para derrotar a nadie”, indicó. Por ello, no cerró la puerta al diálogo con los camioneros, no obstante, señaló que será “sin condicionamientos”.