La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, desmintió haber instruido no aplicar la Ley Aula Segura en los establecimientos emblemáticos de su comuna, tal como lo denunció el exrector del Internado Nacional Barro Arana (INBA), Gonzalo Saavedra.

La acusación levantó duras críticas desde la oposición, la que incluso presentó un requerimiento en Contraloría por parte de concejales y diputados de RN.

Al respecto, la jefa comunal descartó haber dado esa instrucción, según señaló en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile.

“Quiero ser muy clara en ese punto que ha estado en la polémica. Jamás he instruido no utilizar la normativa vigente”, sentenció.

“Efectivamente, hay una normativa que aplica para todo el país y que es disponible también en los establecimientos de Santiago, particularmente desde los directores y directoras”, agregó Hassler.

Hassler desmintió haber instruido no aplicar Ley Aula Segura

No obstante, durante su campaña a la alcaldía prometió no utilizar la Ley Aula Segura, aunque dentro su programa avaló el uso de la normativa.

“Hay una política, una lógica que está cambiando en la comuna de Santiago, que es no entender a toda una comunidad educativa desde la criminalización, sino que de separar muy bien aquellos hechos que son constitutivo de delito, de violencia, que requieren de la persecución del Estado, particularmente de las policías y Fiscalía, de lo que es el diálogo con la comunidad educativa”, se defendió.

“A mí como alcaldesa de Santiago no me corresponde opinar respecto de las leyes, sino que actuar para resolver problemas que son profundos, para poder sacar adelante a 44 establecimientos de nuestra comuna que son parte de la educación pública del país”, añadió.

En ese sentido, insistió en que “no hay una instrucción al respecto, porque no corresponde. Lo que sí nos corresponde abordar un problema que es profundo, desde una perspectiva que logre separar lo que implica el abordaje de situaciones que son delitos, que tiene que ver con el uso de artefactos incendiarios, con la quema del transporte público, situaciones que ponen en riesgo la integridad física de las personas”.

“Y no con ello, criminalizar a toda una comunidad educativa que lo que quiere es fortalecer la educación pública, mejorar sus establecimientos educacionales, esos hechos lamentables que han ocurrido este año y otros años anteriores, creo que necesitan de un actuar que es justamente desde la investigación y aislarlos”, enfatizó.

“Hay que separar las cosas, y por eso hemos puesto el diálogo como aspecto fundamental para abordar temas profundos, como los problemas de infraestructura que tienen establecimientos educacionales de Santiago y que se arrastran desde hace mucho tiempo”, acusó Hassler.

“Los directores pueden aplicar las distintas normativas vigentes”

Asimismo, la alcaldesa capitalina aseveró que “los directores pueden aplicar las distintas normativas vigentes, eso implica llevar adelante procesos disciplinarios, se use o no una legislación en particular, implica iniciar procesos del reglamento interno de convivencia escolar”.

En esa línea, reveló que durante este año se han 577 procesos disciplinarios en colegios de la comuna que administra.

“De todos los procesos disciplinarios que se han abierto, 170 han derivado en distintas sanciones, dentro de ellas 19 que son las más graves, que tienen que ver con expulsiones y cancelación de matrículas durante este año”, puntualizó.

“Por tanto, esos pueden usar la distinta normativa para abordar situaciones que son de violencia, que son faltas graves, que afectan la convivencia de toda una comunidad educativa”, resaltó.

“Eso no es suficiente y tienen que ir de la mano con la investigación de la Fiscalía, y por eso es fundamental, en aquellos casos que ha habido detención en flagrancia en estas últimas semanas, puedan tener también las sanciones que correspondan porque la sensación de impunidad también genera un problema profundo en las comunidades educativas”, criticó además.

Hassler acusó a exrector Saavedra de mentir abiertamente por Ley Aula Segura

Por otro lado, frente a los dichos del exrector Saavedra, la alcaldesa Hassler lo acusó de mentir abiertamente.

“Eso es falso, yo lamento que mientan abiertamente personas que no están señalando cosas que estén apegadas a la veracidad. De hecho, sería importante que pudiera poner sobre la mesa cuáles son esas pruebas, esas instrucciones, porque eso no es así. Yo no tengo esa facultad”, fustigó.

Consultada si está a favor de llevar adelante expulsiones de estudiantes sorprendidos cometiendo delitos, la jefa comunal se mostró de acuerdo, aunque con ciertos matices.

“Sí, me parece importante que personas que cometen delitos graves, que ponen en riesgo la convivencia de toda una comunidad educativa, puedan salir de esa comunidad”, dijo.

“Sin duda que tendrán, después de cumplir las distintas sanciones, todo el derecho a reintegrarse en otra comunidad educativa, pero el daño que se hace a la comunidad interna es muy profundo y esas relaciones están quebradas en ese sentido”, matizó.