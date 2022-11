Semanas complicadas ha tenido el diputado Vlado Mirosevic (PL) desde que asumió la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. Múltiples emplazamientos, críticas y amenazas de censura en su contra han marcado su gestión en la testera.

Recordemos que fue blanco de cuestionamientos transversales tras el tenso momento en la Sala por el fuerte cruce entre la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, y parlamentarios del Partido Republicano.

Luego de ese episodio, Mirosevic acusó que algunos parlamentarios buscan intencionadamente “crear un clima de incidentes“.

Posteriormente, en medio de la votación del Presupuesto 2023 para aumentar la PGU, parlamentarios de oposición no alcanzaron a votar y acusaron al presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, de apurar sufragio. Apuntaron que el Diputado Liberal habría hecho un solo llamado a votar y no dos.

“Mandela estaría teniendo los mismos problemas que yo”

Un historial de hechos y declaraciones cruzadas que suma un nuevo episodio. Y es que este viernes, Mirosevic abordó el clima presente en la Cámara tras su asunción.

“Yo no lo personalizo respecto de mí. Creo que si estuviera Nelson Mandela en la presidencia de la Cámara estaría teniendo exactamente los mismos problemas que estoy teniendo yo. Acá hay gente que se acostumbró a tener una actitud indisciplinada, esa es la verdad. No lo personalizo, no es un ataque contra mí como persona”, sostuvo al ser consultado por la prensa.

Agregó que “parece que algunos no han asumido que hay una elección donde nosotros ganamos y parece que ellos no han respetado ese resultado. Y hay otros a los que no les gusta esta idea de poner orden en la sala, y creen que porque son parlamentarios tienen derecho a hacer lo que quieran”.

En esa línea, el legislador hizo un parangón entre la Sala y estudiantes de colegio. “Si esto fuera un grupo de curso, podríamos decir que se han portado bastante mal esta semana, no la mayoría, que viene a hacer su trabajo de manera seria y respetuosa, pero sí un grupito bastante transversal, lamentablemente, que están en una actitud que no prestigia al Congreso, nos desprestigia a todos y todas“, aseveró.

“Los enfrentamientos han sido entre ellos y luego, al finalizar la semana, me terminan responsabilizando a mí. La responsabilidad de portarse bien en la Cámara es individual y haré cumplir el reglamento”, concluyó el diputado Vlado Mirosevic.