Este viernes, militantes de la Democracia Cristiana (DC), advirtieron que renunciarán al partido si la mesa directiva no acoge las demandas presentadas. Por su parte, el vicepresidente del partido, Aldo Mardones, aseguró que "hay una decisión tomada por parte de ellos, que no han mostrado un espacio de diálogo, de voluntad para poder sostenerlo".

En concreto, los miembros de la falange acusaron una serie de irregularidades en la convocatoria. Tras ello, decidieron presentar un “ultimátum” a la directiva.

Los militantes, durante este miércoles, se reunieron en el Congreso Nacional para analizar su futuro en la falange. Si bien, no tomaron una decisión concreta, aseguraron que la situación ha empeorado desde el fin de semana, donde se vivió una interrumpida Junta Nacional de la DC.

Entre los que formaron parte de esta junta, se encuentran los diputados Jorge Saffirio y Joanna Pérez, así como también el ex convencional y timonel de la DC, Fuad Chaín.

Asimismo, estuvo presente David Morales, ex secretario general de la DC, que señaló que si la mesa no cambia de actitud, no tiene sentido seguir en el partido.

“Tendría que haber una voluntad real de llegar a algún acuerdo. O hay consciencia de la profunda crisis del partido, nos sentamos a la mesa y nos ponemos de acuerdo hacia dónde empujar la DC, o la verdad es que no tiene mucho sentido que nosotros sigamos haciendo política ahí“, explicó Morales.

¿Cómo responden en la directiva de la DC?

Por otra parte, desde la directiva declaran que el nuevo presidente del partido, Alberto Undurraga, los ha convocado a instancias de diálogo para buscar soluciones, donde no ha habido una respuesta contundente.

El vicepresidente de la DC, Aldo Mardones, que asumió como presidente interino los últimos meses, señaló que seguirán buscando puntos de encuentro, pero aseguró que los militantes en reflexión ya tienen la decisión tomada.

“Hemos tomado con bastante enmesura el presente de algunos camaradas. Creo que en el fondo están preparando el camino para irse. Y hay una decisión tomada por parte de ellos, que no han mostrado un espacio de diálogo, de voluntad para poder sostenerlo. Alberto asumió la presidencia hace, aproximadamente, una semana. Ha generado conversaciones y reuniones con ellos.

A esto se suma una carta de Fuad Chaín a la militancia, la cual se hizo pública hace unos días, donde sostuvo que la directiva “ha sido incapaz de hacer una auténtica autocrítica sobre al abandono de nuestro electorado por actuar con un complejo izquierdista”.

Finalmente, Alberto Undurraga señaló que su rol es contribuir a la paz interna, y que no contestará a estas críticas en público.