Durante este lunes, el Ministerio de Salud reportó 3 mil 225 nuevos contagios de Covid-19, lo que representa un aumento de un 25% en 7 días y un punto porcentuales en dos semana, abriendo el debate sobre restituir el uso obligatorio de mascarilla.

El repunte de los casos ha reavivado la discusión sobre una eventual reposición de ciertas medidas sanitarias, que fueron eliminadas con el avance de todo el país a fase de Apertura a comienzos de octubre.

Al respecto, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que los números actuales predicen una nueva ola de contagios y que, por lo tanto, el Gobierno debería restituir el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público y otros espacios.

“Dado los números, hay que reconsiderar algunas medidas, entre ellas es la posibilidad de restituir el uso obligatorio de mascarilla en las personas que tienen contacto con muchas otras personas todos los días. Me refiero a quienes usan el transporte público, a quienes atienden las cajas de supermercado, algunos ejemplos”, señaló Mañalich.

“No hay que hablar de nuevas olas”

No obstante, el infectólogo de la Universidad de Santiago (Usach), Ignacio Silva, señaló que no hay que adelantarse a hablar de “nuevas olas”, sin esperar la evolución de los contagios durante las próximas semanas.

“Sin duda, reforzar el uso de mascarillas obligatorio en centros asistenciales, pero no deberíamos por ahora adelantarnos en hablar de nuevas olas, o situaciones de mayor gravedad, sin esperar al menos la evolución durante las próximas semanas”, aseguró el profesional.

Por su parte, la infectóloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, María Luz Endeiza, indicó que -por ahora- se debe seguir fomentando la recomendación del uso de mascarillas en lugares con aglomeraciones.

“Ojo que la gente no entienda por ¨uso opcional de mascarilla¨ en la mayoría de los lugares en los centros de salud, como que no hay que usar mascarilla, que no es eso. En realidad, la recomendación sigue siendo que para un mejor control uno se coloque mascarilla cuando está en lugares cerrados, en el transporte público, en una oficina, en una sala de clases”, recomendó la académica.

En cuanto a la positividad, según el último reporte del Minsal, el índice registró una ligera caída, alcanzando el 10,9% a nivel nacional, mientras que el Departamento de Estadísticas e Información de Salud notificó 15 decesos.