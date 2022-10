El embajador de Chile en España, Javier Velasco, se refirió este martes a las polémicas que protagonizó durante este último tiempo, como la fotografía de los pies de su pareja y sus dichos sobre los gobiernos de los últimos 30 años.

El militante de Convergencia Social participó vía telemática de una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde los senadores Iván Moreira (UDI) y José Miguel Insulza le preguntaron su opinión por estos episodios y si es que hacía alguna autocrítica.

Velasco comentó que “la frase de los 30 años yo la doy en respuesta a una pregunta que se presenta en este foro empresarial, donde se consulta por uno de los intereses más relevantes del mundo publico-privado español respecto de la situación chilena y es si hoy en día estamos en riesgo o amenaza de un nuevo estallido social”.

“Por supuesto el rol del embajador de Chile es tratar de dar certeza para poder consolidar los vínculos públicos y privados con el país de destino y ahí traté de hacer un diagnóstico breve, por supuesto con las deficiencias que eso puede incluir, respecto de un hito de esas características”, precisó el embajador de Chile en España.

Así también señaló que “es algo que se produce frente a un malestar que se acumula durante un periodo de tiempo. Indiscutiblemente, todos los chilenos y particularmente quienes venimos de familias humildes que hemos logrado alcanzar espacios como el que yo estoy ocupando sabemos perfectamente que Chile ha crecido inmensamente los últimos 30 años”.

“Sabemos que ese crecimiento económico se condice con cuestiones sistémicas y también con el mérito de aquellos y aquellas que gobernaron durante ese periodo. Pero lo cierto es que también existe un examen crítico respecto al problema de la desigualdad. Quizás no me expresé con justicia“, aseveró Velasco.

A reglón seguido, el militante de Convergencia Social dijo que “por supuesto, por el malestar que me expresa el senador Insulza, en el mismo afán de que nuestra generación o nuestro mundo político cree que es muy importante hacer la autocrítica de este periodo en particular, yo creo que tenemos que ser los principales autocríticos”.

“No era bajo ningún respecto hacer un ataque personal u ofender a quienes formaron parte de los gobiernos durante ese periodo. Era un análisis sistémico. No era mi interés ofender y les pido las más sinceras disculpas al respecto. Sin perjuicio de eso, me parece muy importante que no dejemos de lado la discusión en torno a la desigualdad en nuestro país”, indicó Velasco.

Autocrítica de Velasco: “Bajo ningún respecto se va a repetir algo como esa publicación”

En relación a la polémica foto que se viralizó en redes sociales, el embajador Velasco manifestó que “por supuesto soy muy autocrítico de lo que ha ocurrido y me gustaría ser muy enfático respecto a esto. Hubo una polémica, que para mí es muy dolorosa de tratar, que es la polémica de esta fotografía que subió mi pareja a su cuenta de Instagram privada y que ahora está cerrada”.

“No es la única vez que sus publicaciones se utilizaron para cuestionar nuestra gestión, me refiero a mi gestión y a la de la embajada. Como familia estamos muy afectados por el tratamiento y el tono violento y machista muchas veces en el que se realizaron críticas durante ese momento”, afirmó el amigo del presidente Gabriel Boric.

En esta línea, el embajador dijo que “lo cierto es que en esa conversación familiar estamos plenamente conscientes de que esa fotografía, de determinadas actitudes que puedan parecer mal habidas respecto del rol que cumplo como embajador, hayan podido afectar la labor que estamos haciendo”.

“Bajo ningún respecto se va a repetir algo como esa publicación. Más aún, mi pareja tuvo que cerrar sus redes sociales ante el acoso en esos días en redes sociales y en una publicación de circulación nacional, y por supuesto vamos a ser muchísimo más cuidadosos en las formas”, añadió Velasco.

“Soy muy autocrítico”

El embajador también se refirió a otra polémica donde se le criticó por su vestimenta de aquel día.

“Por supuesto, ir a una fonda un domingo con 35 grados es algo que también por cercanía con la comunidad amerita el tratar de ir de manera más o menos casual. Lo hicimos todos y todas los que participamos de esta instancia”, indicó.

Velasco dijo que “tienen toda la razón, hay que ser muy autocrítico y queremos poner en valor sobre todo la tarea que estamos realizando acá en materia económica, de relaciones bilaterales”.

Finalmente, reafirmó que “sin lugar a dudas, soy muy autocrítico y voy a conducirme con muchísimo cuidado para no dar razones que permitan generar algún tipo de polémicas de ese carácter”.

Luego de esto, el presidente la comisión, Jaime Quintana (PPD) valoró y agradeció las palabras de Velasco frente a las preguntas que le plantearon.