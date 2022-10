El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, anunció este lunes su renuncia a la Democracia Cristiana, luego de 33 años de militancia.

A través de una carta, el excandidato presidencial, explicó sus razones, apuntando a las diferencias que se originaron a propósito del Plebiscito de Salida.

Recordemos que al interior de la Democracia Cristiana se vivió una dura disputa entre quienes apoyaron el Rechazo y quienes se inclinaron por el Apruebo.

“Esta ha sido una decisión triste pero también muy meditada”, asegura Orrego al inicio de la misiva.

“Me ha tocado ver como nuestra convivencia interna se fue destruyendo, hasta que nuestra “comunidad” partidaria simplemente pasó a ser irreconocible y hasta diría inexistente”, agrega.

“Del debate de ideas pasamos a la descalificación personal, de las diferencias ideológicas legítimas a grupos rivales irreconciliables, de la competencia necesaria a una guerra fraticida, de la lealtad a toda prueba a la deslealtad y la abierta traición”, lamentó Orrego.

“Yo ya me desafecté y no quiero seguir invirtiendo las energías que me quedan en un ambiente donde ya no siento que se viva un espíritu comunitario y de respeto mínimo que se necesita para hacer política juntos”, indicó.

Claudio Orrego: “Espero de corazón seguir trabajando juntos”

De todas maneras, Orrego advirtió que continuará ligado a la política, aunque sin dar luces sobre la eventual llegada a otro conglomerado.

“Espero que volvamos a encontrarnos en el servicio público y la lucha política, aunque ya no sea siendo parte del mismo partido”, sostuvo.

“Espero de corazón seguir trabajando juntos por engrandecer nuestro país, aunque ya no lleve la camisa con la flecha roja”, concluyó.

De esta forma, Orrego se suma a otros DC que han abandonado el partido, como Juan Pablo Arellano y René Cortázar.