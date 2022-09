En la Democracia Cristiana (DC) lamentaron la renuncia a la militancia por parte del ex ministro René Cortázar tras 50 años en el partido. Miembros apuntan a responsabilidad de la directiva. El presidente interino, Aldo Mardones, descartó una ola de renuncias y señaló que en la dirección acogen el llamado a buscar la unidad en el partido.

En la DC lamentaron la renuncia a la militancia por parte del ex ministro René Cortázar luego de 50 años de militancia, calificándola como una muy mala noticia.

Algunos miembros del partido DC se refirieron a este hecho como una respuesta a la crisis que se vive al interior de la colectividad, donde hace algunas semanas se agudizó con la renuncia del alcalde de La Granja, Felipe Delpin, a la presidencia de la DC.

Cabe recordar que Cortázar fue ministro de Transporte durante los gobiernos de Patricio Aylwin y Michelle Bachelet.

La renuncia de Cortázar, interpretan algunos, responde a la crisis que se vive al interior de la colectividad, donde hace algunas semanas se agudizó con la renuncia del alcalde de La Granja, Felipe Delpin, a la presidencia de la DC.

En ese contexto, el ex convencional y ex presidente de la falange, Fuad Chahín, sostuvo que la directiva debe enfocarse en buscar la unidad y reconstrucción al interior del partido. De lo contrario, habría que considerar la petición que hicieron ex timoneles de que renuncien los integrantes de la mesa con el fin de iniciar un nuevo camino.

“Circunstancias lamentables”

Asimismo, recalcó que si no se toman medidas y no se cambia el foco de la conducción del partido, se podrían lamentar más renuncias.

“Pero si se continúan en esta actitud totalmente sectaria, y además en una conducción política que la verdad no representa a la militancia de la DC, creo que vamos a terminar desapareciendo en el muy corto plazo, y eso creo que sería muy lamentable“, señaló Chahín.

Por otro lado, en conversación con Radio Biobio, el presidente interino de la Democracia Cristiana, Aldo Mardones, descartó que esta renuncia pueda producir que otros militantes históricos dejen el partido, ya que lo calificó como un hecho aislado.

Junto a esto, agregó que en la directiva han estado en conversaciones con ex presidentes de la colectividad para recibir insumos y visiones de cómo conducir la bancada en este período y analizar caminos que los puedan llevar a la unidad.

Además, Mardones hizo un llamado a no sacar provecho político de esta situación pidiendo “no quedar empantanado y no sacar pequeños provechos políticos por circunstancias que son lamentables, porque hemos centrarnos en lo que es la pérdida de un militante, la pérdida de un camarada (..)”.

Respecto a las motivaciones que llevaron a René Cortázar a renunciar a la militancia de la DC, Mardones aseguró que, dado a lo reciente de la noticia, desconoce los motivos de esta, pero destacó que el ex ministro tuvo una militancia activa y lamentó su partida.