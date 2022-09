El presidente Gabriel Boric participó este jueves en programa Líderes Mundiales de la Universidad de Columbia, donde se refirió a las violaciones a los DDHH cometidos por gobiernos de izquierda en América Latina como Nicaragua o Venezuela.

Durante su exposición en Columbia, Boric aseguró que le molesta cuando personas de izquierda condenan violaciones a los DDHH en países como Yemen o El Salvador, pero ignoran la situación en Nicaragua o Venezuela.

“Me enoja cuando eres de izquierda y puedes condenar las violaciones de Derechos Humanos en Yemen o en El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua … o Chile. En Chile tuvimos serias violaciones a los Derechos Humanos en el estallido social, no podemos tener un doble estándar”, comentó.

En la misma línea, Boric indicó que cuando era diputado comenzó a reflexionar sobre la situación de Venezuela, recordó que había viajado en 2010 cuando aún estaba vivo Hugo Chávez y que no le había gustado lo que vio.

“Comencé a hacerme preguntas acerca de Venezuela, cuando vi la represión a las protestas, la manipulación de algunas elecciones, y pensé esto no está bien. Nosotros tenemos que criticar esto, y la gente de izquierda en Chile decía ‘no, no, no. No hablamos de nuestros amigos’… Creo que esto está completamente mal”, afirmó

“Si queremos un futuro en que los partidos de izquierda tengamos solo un estándar moral, en el mundo y en Latinoamérica, especialmente por los Derechos Humanos, no podemos condenar lo que están haciendo algunos estados o Estados Unidos, si no eres capaz de ver lo que tus aliados o quienes crees tus aliados están haciendo. Eso es lo que creo”, añadió el mandatario.

Las palabras del presidente de la República se dan un día después de que Diosdado Cabello, diputado venezolano y número dos del chavismo, lo insultara y lo tratara de “bobo” o “gafo” por esbozar críticas al régimen de Nicolás Maduro.