El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, mostró su apoyo al mundo rural y respaldó al cuestionado rodeo al señalar que "no lo comparen con el salvajismo de otros deportes".

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, respaldó el rodeo este miércoles tras su participación en una actividad organizada por la Asociación de Municipios Rurales (Amur), la Federación del Rodeo Chileno (Ferochi) y la Municipalidad de Pirque.

El secretario de Estado presenció la firma del convenio entre Amur y Ferochi, una colaboración que busca fomentar el “conocimiento y desenvolvimiento del mundo rural, el desarrollo social, cultural y deportivo”, junto con la “promoción, desarrollo y divulgación de las tradiciones chilenas y del bienestar animal”.

Tras esto, Valenzuela mostró su apoyo al mundo rural, del cual él y su familia han sido parte por años, aseguró.

“Mi madre es de Doñihue y su familia es productora de aguardiente, mientras que mi esposa viene de una familia de crianceros, somos parte de este mundo (…) Tenemos claro el amor y el respeto hacia estas tradiciones”, aseguró el ministro.

Críticas al rodeo

Cabe mencionar que sobre esta actividad criolla se ha generado bastante debate, donde algunos lo defienden y otros buscan que deje de ser considerado “deporte nacional”.

En cuanto a las críticas que las organizaciones animalistas han hecho al rodeo, el ministro dijo que: “Aquí hay pluralismo”.

“Hemos recibido a animalistas que tienen sus razones y estamos escuchando para mejorar esas peticiones y la industria lo tiene claro. Pero no comparen el rodeo con el salvajismo de otros deportes, no tienen nada de igual, aquí no se matan a los animales”, zanjó.

Recordemos que el pasado 12 de septiembre, la ONG Animal Libre pidió al Comité Olímpico de Chile (COCh) que rechace al rodeo como deporte nacional, argumentando que la actividad contempla maltrato hacia los animales y que es rechazada por la “mayoría de chilenas y chilenos”.