Este domingo 4 de septiembre, más de 12 millones de chilenos asistieron a votar al Plebiscito de Salida, jornada en que se rechazó la nueva Constitución propuesta y que además, puso a la localidad de Petorca entre lo más mencionado en Twitter.

Se trata de una provincia ubicada en la región de Valparaíso, con poco más de 80 mil habitantes, que abarca 5 comunas y que ha sido noticia desde hace al menos 3 años, por la escasez hídrica.

Luego del cierre de mesas durante la jornada del Plebiscito Constitucional, el Servel fue entregando los resultados parciales, con las opciones más votadas en distintos lugares de Chile.

Así, varios usuarios de redes sociales, especialmente Twitter, manifestaron sentirse sorprendidos, no solo por el triunfo del Rechazo, sino también, por las preferencias ganadoras en la provincia de Petorca y sus comunas.

Específicamente, en La Ligua, el Rechazo ganó con un 58,93%, al igual que en Cabildo, con 60,25%. En Papudo, Zapallar y Petorca, el Apruebo también fue derrotado, contra un 60,93%, 65,76% y 56,11%, respectivamente.

Si bien, la opción del Rechazo, ganadora en la provincia de Petorca, también se impuso en la gran mayoría de las comunas de todo Chile, algunos usuarios de Twitter no dejaron pasar que la falta de agua no haya sido motivo suficiente para inclinarse por el Apruebo de una nueva Constitución.

En Petorca ganó el Rechazo, ok. Sigan bañándose con un litro de agua. 🥹🥺😥

Pero la localidad de la región de Valparaíso, no solo se convirtió en “trending topic” en Twitter por la recriminación de quienes se sintieron derrotados en el Plebiscito Constitucional. También, muchos salieron en su defensa, al estimar que relacionar su opción y la escasez hídrica, no es lo correcto.

Al pueblo no se lo ningunea cuando no vota como tú. Los comentarios en contra de la gente de Petorca son inaceptables. Es el momento de la reflexión y la autocritica. Y de volver a levantarse. Ya lo hemos hecho otras veces y esta no será la excepción.#PlebiscitoConstitucional

— Rodrigo Bustos Bottai (@Rodrigo_BustosB) September 5, 2022