El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue consultado sobre si podía garantizar que ninguna otra autoridad o ministro/a se ha comunicado con el líder de la CAM, Héctor Llaitul.

Esto, luego que se revelara un llamado que hizo una asesora de la exministra Jeanette Vega al vocero de la Coordinadora Arauco Malleco.

En la conversación, la funcionaria aseguraba que la exautoridad “me pidió (ver) la posibilidad de contactarlo”.

“Creo que el presidente ha sido muy claro al respecto. El presidente no ha instruido a ningún ministro, tampoco a ningún subsecretario, llevar adelante conversaciones con el señor Héctor Llaitul”, enfatizó Monsalve.

Así también dijo que “el presidente fijó la línea de una manera muy clara cuando habló de diálogo. El Gobierno está disponible al diálogo. Para todos aquellos que quieren llevar adelante ese diálogo en paz, no con aquellos que cometen delitos y que hacen uso de la violencia”.

Teléfono de Llaitul

Monsalve también fue consultado si sería conveniente que el Gobierno le pregunte directamente a todos los funcionaros de alto nivel, si es que conversaron o no con Héctor Llaitul y si es que sabe de alguien más que lo haya hecho.

Ante esto dijo que “no tengo conocimiento de nadie más que lo haya hecho”.

“Si el señor Llaitul ha conversado con diversas personas, estarán los registros de su teléfono. Su teléfono está en manos del Ministerio Público, va a ser periciado. Y las personas con las que conversó van a ser conocidas en el marco de la investigación“, precisó el subsecretario del Interior.

Asimismo, reiteró que “eso no a variar la posición del Gobierno, ni tampoco va a variar la instrucción del Presidente de la República, que ha sido clara y nítida”.

Exministra Vega y participación en la investigación

“El gobierno no tiene como obligar, ni como comprometer la presencia de la exministra Vega. Eso está dentro de la decisión personal”, señaló Monsalve.

El subsecretario recalcó que “el gobierno no puede tomar decisiones sobre personas que hoy día tienen la libertad de decidir si quieren o no venir, no le corresponde al gobierno inmiscuirse en las decisiones de personas que hoy día son particulares”.

“Desde nuestro de vista, lo que le corresponde al gobierno es colaborar con la investigación como corresponde, del Parlamento que ha constituido una comisión investigadora”, indicó la autoridad.

Comisión investigadora

Monsalve dijo además que están citados a la comisión investigadora, donde hay al menos dos temas de interés.

“Uno es el estado de avance de un acuerdo que se firmó con los camioneros de la Macrozona Sur y también venimos preparados para entregar un marco general del trabajo que el Gobierno está haciendo en la lucha contra el crimen organizado”, precisó la autoridad.

El exdiputado indicó que “sobre esos dos temas vamos a entregar los antecedentes que la comisión solicite”.