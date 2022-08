La intervención del abogado del Ministerio del Interior en la formalización de Héctor Llaitul levantó críticas por la forma en que el querellante se refirió y describió al líder de la CAM.

“El señor Llaitul es un líder, mucho más que un guerrero”, partió Ignacio Sapiain.

“Podemos empatizar en algunos aspectos con su causa referida a la reivindicación territorial. El Gobierno ha ido trabajando en esa área por medios pacíficos recuperando tierras y entregándoselas al pueblo mapuche, un pueblo que él dice proteger. Pero como buen líder ha perdido el rumbo, no se ha dado cuenta del daño que está generando a su mismo pueblo”, agregó.

“No se ha dado cuenta que un señor de 60 años que es baleado e internado recientemente en el Hospital de Cañete no es su enemigo, no se da cuenta que esa señora que estaba con cinco hijos en el sector de Cañete donde sujetos ingresan y dan balazos la verdad es que no es su enemigo, es mapuche igual que usted”, complementó.

Entrevistas y dichos de Héctor Llaitul

Sapiain recordó que Héctor Llaitul enfrentará este proceso judicial por el efecto que tienen sus palabras en declaraciones y entrevistas en los territorios, con ataques incendiarios y violencia.

“Debe haber necesariamente una consecuencia entre los dichos libremente expuestos ante la opinión pública que todos conocemos, con las consecuencias del mismo”, indicó el querellante.

“No cabe duda que le molestó que un compañero haya sido condenado por delito de incendio y porte ilegal de armas y municiones. No cualquier condena. Le molestó y llamó libremente a más atentados y efectivamente, como dice el fiscal regional, seis fueron casi inmediatos y hubo un total de 54 en ese periodo. Tenemos al menos una cercanía entre la incitación a ciertos actos violentos”, añadió el representante de Interior en la instancia.

Sobre la ampliación de la querella, algo que no catalogó como “antojadizo”, Sapiain sostuvo que cada vez que Llaitul emite declaraciones “viene una ola de atentados violentos que no se pueden permitir”.

“Ese señor que circula por una carretera con una camioneta que simplemente es un trabajador no es enemigo del señor Llaitul, no tiene por qué ser baleado, bajado a la fuerza y recibir disparos. Eso no está bien, eso no es correcto”, zanjó.

“No se logra entender cuál es la finalidad reivindicatoria de privar a 31 niños mapuches de su escuela. ¿Qué sentido tiene?. Hay que ser conscientes y, ojo, no le estamos imputando la autoría o parte en esos delitos. Lo que estamos diciendo es que su doctrina está generando una efervescencia que ni él mismo puede controlar. Esos antecedentes son suficientes al menos para establecer fundadamente la opinión del tribunal que existe ese delito, los delitos de Ley de Seguridad del Estado, y que al menos él tiene un grado de participación para motivar en esta instancia una cautelar de bastante envergadura”, concluyó el querellante.

En la audiencia, vía telemática, Sapiain mencionó diez querellas ingresadas tras las últimas declaraciones de Llaitul en Cañete, Santa Bárbara, Traiguén, Collipulli, Carahue, Los Lagos y Mariquina.

Tras ello también sostuvo que hay otras más que se presentarían

Anoche, ante una publicación de El Líbero, el mismo Ministerio del Interior salió a desmentir que Sapiain sea el defensor particular de Héctor Llaitul en Huracán, el caso en el cual Carabineros detuvo a líderes mapuches con mentiras y en base a pruebas falsas.

Por eso Llaitul ya estuvo en prisión preventiva en octubre de 2017 en la Cárcel El Manzano de Concepción, penal al cual regresó con este nuevo proceso judicial en su contra.

Vea la intervención del abogado del Gobierno (02:26:56)