Entre ellas se incluyen varios exministros y colaboradores de los expresidentes Salvador Allende, Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

En la carta enviada a Bío Bío, los firmantes aseguran que de un inicial apoyo a la iniciativa constituyente por la necesidad de contar con una nueva carta fundamental elegida democráticamente, se pasó a la desilusión por lo que consideran problemas estructurales del texto propuesto.

“Lamentablemente, los aquí firmantes, creemos que la propuesta constitucional, si bien avanza en legitimidad y derechos fundamentales acordes con el siglo XXI –que es necesario preservar– presenta problemas estructurales que ponen en riesgo el buen cuidado de nuestra institucionalidad y la estabilidad de nuestro sistema democrático“, señalan.

Como ejemplo citan los que serían sus 3 problemas principales: una excesiva concentración de facultades en la Cámara de Diputadas y Diputados que debilita la separación de poderes de un Estado democrático; una politización del sistema judicial al crear un Consejo supervisor nombrado por los propios parlamentarios y con escaños reservados para pueblos indígenas; y el concepto de plurinacionalidad, al que califican de “identitarismo radical” que pondría en riesgo la unidad del país.

“Todo lo anterior, más otros problemas igualmente serios, nos deja expuestos a que el día de mañana un populismo de izquierda, o de derecha, tan en boga en estos tiempos, altere sustancialmente la estabilidad de nuestro sistema democrático y, por lo tanto, nuestra convivencia“, aseveran.

De igual forma, los signatarios indican que el “tardío” acuerdo para introducir reformas a una Constitución eventualmente aprobada, “no resuelven los puntos planteados y mantienen la incertidumbre política, económica y social en la que se encuentra nuestro país”.

Por ello, llaman a renovar el esfuerzo constituyente, pero a través de un nuevo texto que brinde mayores garantías democráticas e incorpore a todos los sectores de la sociedad.

“Los abajo firmantes, creemos que Chile merece más, creemos que es indispensable dotarnos de una nueva Constitución, pero esta no puede dejar abiertos flancos que posibiliten un debilitamiento de la democracia que nos costó tanto recuperar. Necesitamos una Constitución que convoque y reúna a una gran mayoría de chilenos, no una que divida y deje afuera a amplios sectores que no se sentirán representados por ella”, sentencian.

104 firmantes por el Rechazo

Entre los adherentes a la misiva se cuentan los actores Álvaro Rudolphy, Pablo Díaz y Diego Ruiz.

Los arquitectos Mathias Klotz, Rodrigo Méndez Blanlot e Iván Poduje.

El economista y exsubsecretario de Economía de Salvador Allende, Óscar Garretón.

Los economistas Vivianne Blanlot, Jorge Rodríguez Grossi y René Cortázar, exministros durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Los exministros Pedro García, Felipe Sandoval, Soledad Alvear, José Pablo Arellano, Eduardo Aninat, Mariana Aylwin y Eduardo Dockendorf.

Los artistas visuales Gonzalo Cienfuegos, Teresa Aninat, Marcelo Larraín y Benjamín Lira.

El director titular de la Orquesta de Cámara de Chile y Premio Nacional de Música, Juan Pablo Izquierdo.

Los exrectores Claudio Elórtegui (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), Pedro Uribe (Universidad Andrés Bello) y Luis Riveros (Universidad de Chile).

Ricardo Brodsky, exembajador, exDirector del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y del Museo Gabriela Mistral.

Los exembajadores Ernesto Tironi, Fernando Molina Vallejo, Iris Boeninger, Germán Guerrero Pávez y Álvaro Briones.

Jorge Barros, médico psiquiatra y Jefe del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina la Pontificia Universidad Católica de Chile; Verónica Larach, profesora titular de Psiquiatría de la Universidad Andrés Bello; y Luis Gomberoff, médico psiquiatra, psicoanalista, académico y exdirector del Hospital Psiquiátrico José Horwitz Barak.

Enrique “Cote” Evans, abogado, académico y comunicador social.

Manuel Kukuljan, médico y Doctor en Ciencias, exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Puedes revisar la carta completa así como los firmantes en su totalidad a continuación: