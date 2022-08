Las autoridades de Chile, España y Francia han desbaratado una banda de ladrones procedente de América del Sur que llegó a Europa como “turistas”, pero para robar en zonas residenciales.

El operativo estuvo coordinado por Europol, el que resultó en la detención de cuatro sospechosos: dos chilenos, un peruano y un argentino, todos entre 25 y 37 años.

Según explicó este viernes la agencia policial europea, con sede en La Haya, los presuntos delincuentes fueron arrestados en España.

La investigación empezó en mayo, cuando la banda en cuestión se desplazó a Madrid tras haber cometido varios robos en Francia.

Tras la capital española se habrían trasladado a Barcelona para hacer lo mismo.

Al grupo también se le vincula con robos en Argentina, Brasil y Alemania.

Tres de los detenidos fueron sorprendidos in fraganti el 7 de julio cuando volvían de robos en la provincia de Tarragona, mientras que el cuarto sospechoso fue arrestado días más tarde.

Las autoridades han recuperado gran cantidad de joyas, relojes, material informático y electrónico aparentemente procedente de los robos que se están investigando.

También se han incautado varias herramientas y material para cometer los robos, así como el vehículo que habría sido utilizado para realizar los delitos.

“La cooperación con la policía chilena fue fundamental para llevar a estos perpetradores ante la justicia, ya que los investigadores chilenos ayudaron a sus homólogos europeos a resolver y prevenir los robos cometidos por esta pandilla de gran movilidad”, señaló Europol, que coordinó a los investigadores nacionales de los tres países involucrados en el operativo.

