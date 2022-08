La ministra del Interior, Izkia Siches, envió un mensaje a los presidentes de los partidos de Gobierno, donde sostiene que están en el ojo del huracán y que buscarán cualquier cosa para una pelea interna.

Siches envío este mensaje luego de que se difundieran los dichos del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, quien en una transmisión de Twitch marcó distancias entre su generación y las anteriores.

“Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centroizquierda y la izquierda”, dijo.

“Yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza”, sentenció Jackson. Lo que desató una polémica a nivel político.

Por esta razón, Siches envió en un mensaje a un grupo de WhatsApp del oficialismo, con el objetivo de contener las reacciones, consignó diario La Tercera.

“Estimados presidente de partidos. Estamos en el ojo del huracán. Buscarán cualquier cosa para hacernos pelear, distorsionar o dañar. Muy atentos a los errores no forzados y a no caer en su juego. Este es un gobierno diverso en edades, experiencias y miradas. #Seguimos”, fue el mensaje de Siches.

La ministra se refirió en el transcurso de la tarde a esta situación, aunque evidenció alguna molestia con que se haya filtrado el mensaje a la prensa

“Quiero reiterar lo que dije esta mañana. Somos un gobierno diverso, de varias generaciones, que hemos aprendido tanto de aciertos y errores de gobierno pasados, y lo hacemos con un profundo sentido de responsabilidad, de poder avanzar y desafiarnos a hacerlo cada día mejor. Me quedo con ese mensaje y tal como lo dije inicialmente, no me corresponde opinar sobre mensajes filtrados”, sostuvo.

De acuerdo al mencionado periódico, los presidentes de partidos no han respondido el mensaje de Siches, pero sí hubo réplicas de otros personeros por filtración del mensaje, debido a que considerar el canal como un espacio privado.

Tanto la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, como la jefa de Gabinete de Interior, Ana Lya Uriarte, expresaron su molestia por la filtración de los dichos.