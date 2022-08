Luego de que se realizara el lanzamiento de la plataforma “Centro Izquierda por el Rechazo”, en el cual se veía a miembros de la exConcertación y la exNueva Mayoría, las reacciones no tardaron en llegar.

La vocera del comando Aprueba x Chile, la diputada comunista Karol Cariola, sostuvo en el programa Mesa Central de Canal 13 que -con esto- se demuestra quiénes quieren transformaciones reales y quiénes no.

Uno de los integrantes de la plataforma por el Rechazo es el exdiputado y miembro fundador del PPD, Jorge Tarud, quien calificó como improcedente y de mal gusto los dichos de la parlamentaria.

Junto con esto aseguró que es lamentable que sea el Partido Comunista quien apunte con el dedo a quienes siempre han sido demócratas.

“Ellos siempre llegaron tarde, llegaron tarde al plebiscito del 88′, no creían en eso. Llegaron tarde al acuerdo por una nueva Constitución, no se sumaron, y ahora son ellos quienes califican quiénes somos o no progresistas, quiénes o no queremos verdaderos cambios”, indicó Tarud.

Respecto a la postura en su partido, dijo que son muchos quienes están por rechazar la propuesta de nueva Constitución y valoró que -a diferencia de la DC- en la tienda se respete la libre expresión y la libertad de conciencia.

“Autoridad moral”

Otro de los rostros que llamó la atención fue el de Carlos Maldonado, del Partido Radical, quien -recordemos- participó de las primarias presidenciales.

Maldonado coincidió en que el PC no es el partido más adecuado para realizar este tipo de críticas.

“Quien menos autoridad moral tiene para criticar en materia de cambios es el Partido Comunista, quien se opuso al acuerdo del 15 de noviembre, votó en contra de la Reforma Constitucional que habilitó el proceso constituyente, así que nada de esto habría ocurrido si fuera por el Partido Comunista”, dijo Maldonado.

La diputada Karol Cariola (PC) también recibió críticas luego que anunciara que marcarán casas por el Apruebo durante su despliegue territorial.

En la Unión Demócrata Independiente calificaron como autoritaria la idea y sostuvieron que es insólito que se establezcan este tipo de mecanismos.