"El actual sistema no da el ancho y la mayoría de los chilenos no tienen pensiones dignas. Eso va a cambiar para mejor. Ustedes van a tener mejores pensiones, que reflejen el aporte que han hecho en esta sociedad", indicó este lunes en una rueda de prensa el presidente Gabriel Boric. Para el senador Juan Antonio Coloma (UDI) la situación es diferente.

Actualmente el Gobierno desarrolla su trabajo pre legislativo en el marco de presentación de la reforma previsional.

Aunque en La Moneda la postura es que la labor está en desarrollo, y que el contenido se dará a conocer cuando se presente el proyecto, ya se maneja que uno de los componentes de la idea será establecer un 6% de cotización extra con cargo al empleador.

Así, preliminarmente, se plantea que el dinero sea administrado por un órgano público y que la mitad de eso vaya al sistema de ahorro colectivo, algo que saca ronchas en Chile Vamos.

El senador, integrante y presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Antonio Coloma (UDI), ya adelantó que esto no le parece una buena idea.

“No me parece una buena idea que se esté planteando que la reforma previsional, que va a suponer un aumento en la cotización del 6%, al final esos fondos no sean de los trabajadores, no sean propios ni sean heredables, sino que se busque un sistema en el cual se genera un sistema de reparto que no ha funcionado en ninguna parte del mundo y que solo se considere para efectos nocionales”, detalló.

Hoy en La Moneda la ministra del Trabajo, Jeannete Jara, participó en el comité político de todos los lunes.

Consultada por la prensa solo respondió en la línea conocida: que se trabaja en el texto a presentar al Parlamento y que los contenidos de la propuesta se sabrán cuando el documento llegue al Congreso.

